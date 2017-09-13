Паулина Андреева и Федор Бондарчук опровергли слухи о проблемах в отношениях

Несмотря на то, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук уже больше года не скрывают свои отношения, о своей личной жизни влюбленные все же предпочитают не говорить. Однако с этим прекрасно справляются инсайдеры, которые недавно заявили, что актриса и режиссер в пух и прах разругались из-за роли в фильме «Притяжение», которую сыграла Ирина Старшенбаум. После этого, как утверждают источники из окружения пары, Паулина и Федор разъехались и вряд ли теперь будут вместе.

Фото: Scanpix

Однако, подозрения о том, что в отношениях Андреевой и Бондарчука случился разлад, видимо, оказались беспочвенны. 12 сентября в Москве состоялась премьера новой режиссерской работы Резо Гигинеишвили «Заложники». В числе знаменитых гостей оказались и Паулина с Федором, которые не только приехали вместе, но и с удовольствием позировали многочисленным фотографам, ослепительно улыбаясь, пишет Woman.