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Больной раком Михаил Задорнов попрощался с друзьями

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ФОТО: Grigoriy Sisoev/RIA Novosti

Сообщаем грустную новость. Российская пресса пишет, что известный российский сатирик Михаил Задорнов, который осенью прошлого года сообщил, что болен раком, решил прекратить лечение. Артист, по слухам, уже успел попрощаться с друзьями.

Напомним: о том, что Михаил Задорнов болен, стало известно прошлой осенью. У артиста диагностировали опухоль мозга. Задорнов перенес в одной из частных клиник Юрмалы операцию, курс химиотерапии и ряд восстановительных процедур. К сожалению, проделанные процедуры оказались бесполезными. Поэтому многие недоброжелатели артиста распускают слухи, что Михаил Задорнов уже умер, пишет C-ib.

Люди, которые видели Задорнова в последнее время, говорят, что известный юморист тает на глазах.

Российские СМИ сообщают, что в последнее время артист пребывает в собственной усадьбе в Латвии на побережье Балтийского моря в Юрмале.

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