Больной раком Михаил Задорнов попрощался с друзьями

Напомним: о том, что Михаил Задорнов болен, стало известно прошлой осенью. У артиста диагностировали опухоль мозга. Задорнов перенес в одной из частных клиник Юрмалы операцию, курс химиотерапии и ряд восстановительных процедур. К сожалению, проделанные процедуры оказались бесполезными. Поэтому многие недоброжелатели артиста распускают слухи, что Михаил Задорнов уже умер, пишет C-ib.

Люди, которые видели Задорнова в последнее время, говорят, что известный юморист тает на глазах.

Российские СМИ сообщают, что в последнее время артист пребывает в собственной усадьбе в Латвии на побережье Балтийского моря в Юрмале.