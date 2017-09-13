Помните этих русских ребят с хитом про эстонское лето? Смотрите их новый видеоклип!

«Новая работа, можно сказать, полностью противоположная предыдущей», – рассказывают создатели клипа на песню с оригинальным названием "U-u-le-le". По словам исполнителей, она получилась гораздо позитивнее.

Стоит отметить, что дуэт двух столичных ребят Эмиля Гусейнова и Владислава Иностранцева потихоньку становится узнаваемым в Эстонии. Что же касается нового видеоролика, отдельное спасибо зажигательным девчонкам, задающим настроение!

Смотрим и оцениваем!