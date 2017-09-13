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Расставшаяся с мужем Эвелина Бледанс сделала заявление

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Эвелина Блёданс пришла на вечеринку с сыном Семеном. | ФОТО: предоставлены организатором – медиа-агентством Graffa

Настоящей сенсацией стало известие о разводе Эвелины Бледанс. Пока ее бывший муж Александр Семин хранит гробовое молчание, актриса попросила общественность не делать скоропалительных выводов.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала короткое видео. Актриса обратилась ко всем поклонникам и тем, кто следит за ее жизнью. Она попросила не делать скоропалительных выводов относительно ее развода и заявила, что все будет хорошо. "Верьте в себя и свои силы. В то, что жизнь нам посылает только те испытания, которые мы можем достойно преодолеть", – философски отметила Бледанс.

В подписи к ролику Эвелина высказалась о бывшем муже, продюсере и режиссере Александре Семине. "Саша был прекрасным мужем и навсегда останется моим лучшим другом и замечательным отцом Семочке! И мы будем продолжать активно заниматься социализацией людей с синдромом Дауна вместе с нашим фондом", – заявила популярная актриса и телеведущая.

Многочисленные фанаты до сих пор не могут прийти в себя после известия о разводе артистки.

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on

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