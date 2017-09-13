На Первом канале открестились от «помета» Ивана Урганта

"У нас вообще шутки никакие не прописываются. Ваня сам это сказал", – заявил сценарист "Вечернего Урганта". Сотрудник шоу уверен, что никакого продолжения у данной конфликтной ситуации не будет, передает телеканал "Звезда". "Даже если в дело уже вмешался Ургант-отец и даже если Соловьев продолжит развитие. Тема закрыта", – добавил он.

Тем временем, Владимира Соловьева сильно задела шутка Урганта насчет того, что его программе бы подошло название "соловьиный помет". Ведущий политического шоу продолжает гневно комментировать ситуацию различным СМИ.

В частности, РБК Соловьев заявил, что ему не нужны ни извинения Урганта, ни комментарии. Больше всего ведущего задело то, что его коллега неуважительно отнесся к телеканалу "Россия". "Ваня не мог не получить добро своего руководства на то, чтобы (совершить) этот наезд на канал. Речь не обо мне, а о том, что он крайне неуважительно высказался о канале "Россия". Вот это неприемлемо – это начало канальных войн", – подчеркнул он. Кроме того, Соловьев заявил, что Ургант не просто пошутил в эфире своего шоу, а выдал "хорошо подготовленную репризу".

Напомним, что конфликт разгорелся после очередного выпуска передачи Урганта на Первом. Он пошутил, что "Соловьиный помет" – подходящее название для политической программы коллеги с канала "Россия 1".

Соловьев принял реплику на свой счет и обвинил шоумена в желании угодить скандальному украинскому сайту. "А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец – точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня", – сказал он.

Ургант пообещал ответить оппоненту 13 сентября. В скандал также вмешался отец ведущего юмористического шоу. Актер Андрей Ургант заявил, что не станет участвовать в политических дрязгах, которые породила эта ситуация, но будет защищать сына, даже если тот не прав.