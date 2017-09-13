Интересно: вот что ждет всех знаков Зодиака в 2018 году!

Астропрогноз утверждает, что положительные тенденции коснутся как карьерного роста, так и личной жизни. Этот период принесет много приятных переживаний и личностных достижений на работе. Стоит лишь нацелиться на результат и новый год преподнесет удивительные свершения, пишет Cluber.

Китайский гороскоп на 2018 год

Согласно китайскому календарю, преданное и высокоинтеллектуальное животное – Собака придет на помощь всем страждущим и накажет обидчиков, лицемеров и обманщиков. С ее появлением в мире воцарит умиротворение и согласие, даже между враждующими. Астрологи предвещают, что год собаки будет спокойным и размеренным. Он будет идеален для налаживания дипломатических связей, заключения договоров и перемирия. Также грядущий год принесет положительные перемены в личной жизни. 2018 год по восточному календарю радует своим оптимизмом и позитивным настроем.

Для Собаки год будет успешным в любых начинаниях. Вы решили изменить свой имидж? Сменить профессию? Зарегистрировать отношения? Вперед! Высшие силы благоволят всем вашим благим начинаниям. Действуйте!

Крысам предстоит много трудиться. Этот год будет сложным, но зато вы останетесь удовлетворены результатом работы и ощутите полноценное счастье. Покровительница 2018 года поможет людям, родившимся под этим знаком, на пути к своей мечте, главное – не жалейте своих сил и меньше ленитесь.

Для Быка 2018 год приготовил сюрприз в виде денежной прибыли или роста по карьерной лестнице. В ноябре одинокие Быки найдут ключ к сердцу любимого человека и создадут с ним крепкую семью.

Для Тигров грядущий год будет способствовать реализации своего потенциала и раскрытию талантов. Собака поможет вам – не бойтесь попробовать что-то новое или показаться странным, идите вперед к мечте!

Кролик (Кот) весь год будет стремиться одержать победу в любых делах, быть первым во всем. Самое главное в этом деле – не переусердствовать, и тогда Ваши труды будут обязательно вознаграждены.

Драконы обретут новых друзей в год Собаки. К людям, родившимся под этим знаком, будут прислушиваться и спрашивать полезные советы. Умиротворение и благородство накроют вас своей волной.

Для людей, рожденных под знаком Змеи, год станет необычным в плане саморазвития. Вы сможете открыть новые грани своей личности, проработать мешающие Вашему развитию негативные аспекты и стать мудрее и терпеливее.

Лошадей ждет тихий и приятный год. Единственная проблема, которая сможет озадачить – здоровье. С ним не стоит шутить. Собака велит вам не затягивать с лечением болезней, для вас этот вопрос должен стоять на 1 месте.

Предстоящий этап для Козы (Овцы) пройдет успешно. В новом году вы будете уверены в себе, полностью подчините свои эмоции. Середина года приготовила для вас несколько необычных встреч.

Обезьянам не сидится на постоянном месте, вы жаждете перемен и приключений. Но у судьбы на вас приготовлены свои планы. Год обещает пройти под лозунгом: «Учиться, учиться и еще раз учиться», так что встречи и знакомства отойдут на второй план.

Петухам высшие силы приготовили весьма неожиданный подарок, который кардинально перевернет Вашу жизнь. Вы получите небывалые возможности, так что не упустите свой шанс!

Хлопотным год обещает быть для Кабана (Свиньи). К вам будут постоянно обращаться за помощью, консультациями. Порой будете уставать от этого, но Собака рекомендует держать себя в руках, а лучше устроить себе полноценный отдых.

В целом грядущий год будет справедливым и мирным. Будьте ближе к семье и терпимее к другим людям!