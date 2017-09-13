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Что стало с близкой советницей Сависаара Моникой Батраковой?

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ФОТО: Sander Ilvest

Когда в 2015 году Эдгар Сависаар тяжело заболел, пропала из поля зрения и Моника Батракова, которая долгое время была советницей мэра Таллинна, а также его водителем и личным ассистентом.

По данным Õhtuleht, на прошедшем в минувшие выходные в Таллинне SEB марафоне исполняющего обязанности мэра Таллинна, центриста Таави Ааса, видели вместе с Моникой Батраковой. С той самой персоной, которая еще не так давно была ближайшим помощником Эдгара Сависаара.

Фото / ARNO SAAR

Как относится к этому Эдгар Сависаар и почему бывший мэр Таллинна разорвал такие длительные и доверительные отношения? Этими вопросами задаются сейчас эстонские журналисты.

Фото/ Mati Hiis/Õhtuleht

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