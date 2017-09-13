Что стало с близкой советницей Сависаара Моникой Батраковой?
13 сентября 2017 г., 10:52
Когда в 2015 году Эдгар Сависаар тяжело заболел, пропала из поля зрения и Моника Батракова, которая долгое время была советницей мэра Таллинна, а также его водителем и личным ассистентом.
По данным Õhtuleht, на прошедшем в минувшие выходные в Таллинне SEB марафоне исполняющего обязанности мэра Таллинна, центриста Таави Ааса, видели вместе с Моникой Батраковой. С той самой персоной, которая еще не так давно была ближайшим помощником Эдгара Сависаара.
Фото / ARNO SAAR
Как относится к этому Эдгар Сависаар и почему бывший мэр Таллинна разорвал такие длительные и доверительные отношения? Этими вопросами задаются сейчас эстонские журналисты.
Фото/ Mati Hiis/Õhtuleht