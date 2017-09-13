Что стало с близкой советницей Сависаара Моникой Батраковой?

По данным Õhtuleht, на прошедшем в минувшие выходные в Таллинне SEB марафоне исполняющего обязанности мэра Таллинна, центриста Таави Ааса, видели вместе с Моникой Батраковой. С той самой персоной, которая еще не так давно была ближайшим помощником Эдгара Сависаара.

Фото / ARNO SAAR

Как относится к этому Эдгар Сависаар и почему бывший мэр Таллинна разорвал такие длительные и доверительные отношения? Этими вопросами задаются сейчас эстонские журналисты.