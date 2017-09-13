Видео: акции Apple упали из-за провального конфуза на презентации iPhone X

Досадный инцидент произошел во время презентации нового устройства от Apple - iPhone X: флагманская модель не узнала своего хозяина как раз в тот момент, когда шел рассказ о разрекламированной функции распознавания лица.

На презентации устройство представлял вице-президент компании Крейг Федерини. В тот момент, когда он попытался показать работу функции Face ID, на экране появилось сообщение: "введите цифровой пароль для разблокировки Face ID".

"Попробуем еще раз…. Ого-го-го… перейдем к запасному (девайсу)", - произнес вице-президент, взяв со столика другой гаджет, который к счастью для спикера Apple разблокировался с первой же попытки.

Тем не менее инцидент не остался незамеченным рынком. Как отметили зарубежные СМИ, после презентации Apple произошло снижение стоимости акций компании с $163 до 159, передает TopNews.

Журналисты связывает падение с инцидентом вокруг функции распознавания лиц на презентации. Однако выдвигаются и предположения о том, что колебания могут быть спровоцированы датой появления нового смартфона на рынке - опробовать iPhone X покупатели смогут 3 ноября. При этом стартовая цена смартфона составит $999.

В целом пользователи Сети с разочарованием и насмешкой отреагировали на выход в свет новых устройств. В частности, юзеры поиронизировали над решением Apple презентовать iPhone 8 перед тем, как продемонстрировать iPhone X: комментаторы заявили о том, что iPhone 8 и 8 Plus устарели уже во время презентации. Многие указали на то, что новые смартфоны внешне практически не отличаются от iPhone 7.