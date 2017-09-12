Вот почему нельзя разговаривать по мобильному, когда он заряжается

Подчиняясь любопытству, мы решили разобраться в этом вопросе. И теперь просим вас беречь себя, ведь опасность действительно есть! В чем она заключается, читайте в этой заметке.

Даже если вы пользуетесь телефоном не один месяц и уверены в нем, все равно будьте осторожны. Во время зарядки устройство сильно нагревается. Один (даже крошечный) производственный дефект или перепад напряжения могут вызвать взрыв!

Истории уже известны случаи, когда люди пострадали из-за разговора во время зарядки. Исход плачевный: лопнувшая барабанная перепонка, ожоги, проблемы со зрением и челюстно-лицевые травмы.

Важно следить за детьми: они не отрываются от игр даже во время зарядки гаджета. Это небезопасно!

Простые, но важные правила

Не пользуйтесь мобильным, пока он стоит на зарядке. Дайте и ему, и себе отдохнуть.

Во время зарядки не отвечайте на звонки, не пишите сообщения и не играйте.

Не заряжайте мобильный у кровати, тюли, дивана и других легковоспламеняющихся предметов.

Если телефон заряжается и вдруг раздается звонок, перед ответом отключите зарядное устройство от розетки.

Современные девайсы имеют немаловажную роль в нашей жизни. Но осторожность не помешает.

Поделитесь этой заметкой с друзьями. Они тоже должны знать о вероятности взрыва мобильного!