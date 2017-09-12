Вот почему нельзя разговаривать по мобильному, когда он заряжается

Многим из нас не раз делали замечание, что нельзя общаться по мобильному телефону, когда он заряжается. Но в ответ на “почему?” редко звучало что-либо убедительное, пишет Маркетиум.
Подчиняясь любопытству, мы решили разобраться в этом вопросе. И теперь просим вас беречь себя, ведь опасность действительно есть! В чем она заключается, читайте в этой заметке.
Даже если вы пользуетесь телефоном не один месяц и уверены в нем, все равно будьте осторожны. Во время зарядки устройство сильно нагревается. Один (даже крошечный) производственный дефект или перепад напряжения могут вызвать взрыв!
Истории уже известны случаи, когда люди пострадали из-за разговора во время зарядки. Исход плачевный: лопнувшая барабанная перепонка, ожоги, проблемы со зрением и челюстно-лицевые травмы.
Важно следить за детьми: они не отрываются от игр даже во время зарядки гаджета. Это небезопасно!
Простые, но важные правила
- Не пользуйтесь мобильным, пока он стоит на зарядке. Дайте и ему, и себе отдохнуть.
- Во время зарядки не отвечайте на звонки, не пишите сообщения и не играйте.
- Не заряжайте мобильный у кровати, тюли, дивана и других легковоспламеняющихся предметов.
Если телефон заряжается и вдруг раздается звонок, перед ответом отключите зарядное устройство от розетки.
Современные девайсы имеют немаловажную роль в нашей жизни. Но осторожность не помешает.
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