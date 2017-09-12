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Фото: 52-летняя Элизабет Херли показала сногсшибательную фигуру в купальнике

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Элизабет Херли. | ФОТО: NIJO/Scanpix

Элизабет Херли доказывает, что возраст не помеха. Актриса разместило фотографию, на корой она запечатлена в купальнике во время последних выходных в Херефордшире (Великобритания), пишет Сегодня.

Элизабет Херли. Фото: NIJO/Scanpix

"Прекрасное тело", "Все хорошеет и хорошеет", – восхищенно подписали поклонники фото 52-летней звезды в Instagram.

Элизабет Херли. Фото: NIJO/Scanpix

Стоит отметить, что Херли является мамой 15-летнего сына. В это сложно поверить, когда посмотришь на фигуру знаменитости.

Элизабет Херли. Фото: NIJO/Scanpix

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