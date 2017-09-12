Фото: 52-летняя Элизабет Херли показала сногсшибательную фигуру в купальнике
12 сентября 2017 г., 17:35
Элизабет Херли доказывает, что возраст не помеха. Актриса разместило фотографию, на корой она запечатлена в купальнике во время последних выходных в Херефордшире (Великобритания), пишет Сегодня.
Элизабет Херли. Фото: NIJO/Scanpix
"Прекрасное тело", "Все хорошеет и хорошеет", – восхищенно подписали поклонники фото 52-летней звезды в Instagram.
Элизабет Херли. Фото: NIJO/Scanpix
Стоит отметить, что Херли является мамой 15-летнего сына. В это сложно поверить, когда посмотришь на фигуру знаменитости.
Элизабет Херли. Фото: NIJO/Scanpix