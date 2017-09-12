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Мамины гены: дочь Синди Кроуфорд блещет на подиуме в Нью-Йорке (ФОТО)

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ФОТО: Scanpix

Не зря говорят- яблоко от яблони недалеко падает. 16-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер пошла по маминым стопам, и на Нью-Йоркской неделе моды приняла участие сразу в двух показах именитых брендов - Calvin Klein и Alexander Wang.

Кайя Гербер дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке на показе Calvin Klein, выйдя на подиум в ковбойской рубашке - как олицетворение «american dream».

Этот выход знаменателен тем, что в свое время именно сотрудничество с брендом Calvin Klein сделало маму Кайи Синди Кроуфорд узнаваемой, любимой и востребованной по всему миру моделью.

Чуть позже в рамках все той же Нью-Йоркской недели моды дочь прославленной модели открыла показ Alexander Wang. В белом платье-мини без рукавов из тонкой ткани с интересной серебристой деталью она выглядела просто восхитительно и очень напоминала свою звездную маму на подиуме!

Фото: Scanpix

Стоит отметить, что Кайя уже неоднократно попадала на обложки глянцев, но совсем недавно ей исполнилось 16 лет, и теперь она официально может принимать участие в Неделях моды в качестве манекенщицы.

«Ей 16 лет, и теперь она может работать, - отметила 51-летняя Синди Крауфорд в интервью The Hollywood Reporter. - Она отлично поработала и выглядела очень открытой и свободной. Мы очень ею гордимся».

Кстати, в одном из недавних интервью Синди Кроуфорд высказалась по поводу модельной карьеры своей дочери: «Я предупредила ее, что Неделя моды может быть очень изнурительной, особенно дебютный сезон. И дала три совета: никогда не опаздывать, быть профессионалом, не зазнаваться и меньше времени проводить с телефоном».

Фото: Scanpix

А еще Синди добавила: «Я не могу научить ее, как вести себя перед камерой, как проявлять себя и подчеркивать свою индивидуальность. Такому никто не может научить, это должно исходить изнутри».

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