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«Слишком поздно!» В Сети пытаются разгадать смысл тайного послания на жакете Екатерины Андреевой

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ФОТО: Кадр Первого канала

Ведущей новостей удается соблюдать жесткий дресс-код во время съемок и экспериментировать с трендами вне телевизионной студии. Однако новую волну обсуждений вызвал не остромодный casual-look Андреевой, а наряд, который она выбрала для выхода в эфир.

Субботний выпуск программы «Время» с Екатериной Андреевой вызвал большой резонанс в Сети, пишет Woman.

Интерес журналиста Александра Рослякова, а затем и многих других интернет-пользователей вызвал наряд, который 55-летняя телеведущая выбрала для съемок. Перед зрителями Екатерина предстала в белоснежной рубашке и черном жакете Saint Laurent. Именно его и принялись обсуждать в интернете. Вопросы у дотошных пользователей социальных сетей вызвала вышивка на пиджаке Андреевой в виде надписи Too late (в переводе с английского: «Слишком поздно»). Многие заподозрили, что телеведущая таким образом хотела обратиться к своим зрителям, вот только смысл «таинственного послания» никто так и не смог понять.

А у вас имеется собственная fashion-гипотеза на этот счет?

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