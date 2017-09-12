Фото, ошарашившие поклонников: Топурия исхудала после расставания с мужем

Фолловеров поразила худоба певицы. "Скелет ходячий", "Что с руками? Скелет! Не узнать прежней", "Такие худенькие ручки", "Где ваше роскошное декольте, или мое зрение поплохело?", "Тощая ты такая", "Вот это лошадь", "Послушай совет, не надо в неглиже", "Ну е-мое, тайский транс. А где милашка Кети?", "Руки качай", – прокомментировали фото Кети подписчики в Instagram.

Но некоторым понравилась нынешняя фигура и внешность артистки. "Фэшн гел, огонь и грация", "Волосы – огонь! Если свои, то браво природе, если не свои, то браво мастеру", "Ну какая же красота", "Побольше таких фото", – считают поклонники Топурии. Для них она прекрасна в любом виде!

A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on Sep 11, 2017 at 12:34pm PDT

Напомним, ранее Кети впервые официально подтвердила слухи о том, что они с супругом Львом Гейхманом уже не вместе. Она публично обратилась к отцу своей дочери Оливии. "Левчик, спасибо тебе за счастье под названием Оливия! Я тебя очень люблю, хотя мы же давно не вместе, но мы семья, мы друзья, и это навечно. Я тебя люблю", – написала певица в своем микроблоге. Певица дала понять, что, несмотря на расставание, они с супругом много времени проводят вдвоем и вместе воспитывают ребенка. В подтверждение этому Кети разместила фото, на котором запечатлены Лев с малышкой.

Первые предположения о том, что супруги расстались, появились еще несколько месяцев назад. Однако все это время официального подтверждения этим слухам не было.