Отправляясь в отпуск, всегда фотографируйте вашу плиту. Вот зачем это нужно делать!

Безусловно, собираясь в отпуск, каждый человек волнуется о том, взял ли он все самое необходимое. Чтобы не нервничать, рекомендуется в спокойной обстановке за пару дней до отъезда составить список необходимых вещей. И уже потом, накануне, собирать чемодан, опираясь на этот перечень.

Но, прибывая на место отдыха, многие начинают испытывать самый настоящий стресс. “Все ли я выключил?”, “Кажется, утюг оставался в розетке…”, “А плита… Отключили ли мы плиту?”

Чтобы обезопасить себя от стресса, возьмите на заметку один простой, но гениальный трюк. Фотографируйте.

Пройдитесь по дому, убедитесь, что все выключено, и сделайте по одному снимку. Не нужно стараться фотографировать качественно. Главное, чтобы было видно основное – вы отключили все.

Этот надежный способ не только убережет ваш дом от неприятных инцидентов, но и позволит вам спокойно наслаждаться отпуском. Конечно, форс-мажорные случаи вроде сгоревшей проводки имеют место быть, но вы будете знать, что сделали все возможное ради своего спокойствия, и будете с чистой совестью наслаждаться отдыхом.