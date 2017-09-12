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Фото: Девид Бэкхем, чтобы выглядеть молодым, подсел на ботокс

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ФОТО: Scanpix

Дэвиду Бекхэму 42 года, но выглядит он, как считают многие, гораздо моложе. А в последнее время экс-футболист еще больше посвежел и похорошел: поклонники уверены, что все дело в новой прическе и… ботоксе!

Слухи о посещении футболистом косметологических салонов появились сразу после шоу Виктории Бекхэм в рамках "Недели моды" в Нью-Йорке.

На шоу фотографы запечатлели Дэвида вместе с сыном Бруклином и главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом, и этот снимок наделал много шума: на лице Дэвида не было заметно ни одной морщинки!

Ботокс к лицу Дэвиду! — пользователи Сети тут же припечатали под снимком звезды в Instagram британского Vogue. Обычно Дэвид пропускает такие замечания со стороны фанатов мимо ушей, но в этот раз моментально ответил на комментарий: "Я не согласен с замечанием про ботокс… Но я приму это за комплимент!" — обратился к поклонникам футболист.

Фото: Scanpix

Комментарий Дэвида вызвал дебаты среди интернет-пользователей. "Может быть, он просто воспользовался программой Photoshop? Я не думаю, что это ботокс. У него остались морщины, их видно на снимке. И он не так уж и стар", — пишут пользователи социальной Сети.

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