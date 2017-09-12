Владимир Соловьев отреагировал на шутку Ивана Урганта про соловьиный помет (ВИДЕО)

Известный российский телеведущий и писатель Владимир Соловьев дал свой ответ на недавний выпад Ивана Урганта про «соловьиный помет».

В эфире телеканала «Россия» Соловьев поинтересовался: «А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец точно. Но с другой стороны я знаю отличный способ, чтобы не попасть в "Миротворец" – достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге с криком «Молодец, как ты уел Соловьёва», и все украинские сайты начинают радостно печатать «Молодец, Ургант». Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и многими достойными людьми. Продолжай шутить», - отметил телеведущий.