Зачем эти люди выкапывают мертвых бабушек? От этих фото мурашки по коже...

Scanpix/Caters News Agency

Именно в этот день жители выкапывают своих умерших родственников, чтобы привести трупы в порядок.

Scanpix/Caters News Agency

Жители племени Торанжа, живущие на юге индонезийского острова Сулавеси, находятся в очень тесных и необычных отношениях с мертвыми — они держат мумифицированные тела умерших родственников в своих домах в течение нескольких недель, а иногда даже лет, прежде, чем их хоронить.

Scanpix/Caters News Agency

Но даже после того, как их закапывают, пишет Daily Mail, им не суждено долго находиться в земле, ведь живые выкапывают их, чтобы обновить прическу и одежду.

Scanpix/Caters News Agency

Один из жителей рассказал, что в этом ритуале нет траура, а даже наоборот — жители счастливы воссоединиться со своими умершими любимыми. Они верят, что в ответ на хорошее отношение к мертвым они получают хороший урожай. Когда обряд подходит к концу, жители приносят в жертву буйволов и свиней, чтобы покойники спокойно добрались до небес.

Scanpix/Caters News Agency

Точно неизвестно, с каких времен существует этот культ, поскольку это племя освоило письменность лишь в начале 1900-х годов. Тем не менее углеродный анализ останков говорит о том, что традиция восходит к 800 году нашей эры, а может и к более ранним временам.

Scanpix/Caters News Agency

Согласно древним традициям, люди этого племени не считаются мертвыми, пока их не похоронят. До этого тело вымачивается в формальдегиде и хранится в доме. За ним ухаживают так, словно человек просто сильно болен.

Scanpix/Caters News Agency

Домочадцы разговаривают с трупом, моют его, стирают одежду и даже приносят ему еду и сигареты.

Scanpix/Caters News Agency