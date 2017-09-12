Зачем эти люди выкапывают мертвых бабушек? От этих фото мурашки по коже...

Индонезийская деревня раз в год во время фестиваля урожая превращается в место, где было бы неплохо снимать ужастик про оживших мертвецов, пишет Лайф.
Scanpix/Caters News Agency
Именно в этот день жители выкапывают своих умерших родственников, чтобы привести трупы в порядок.
Scanpix/Caters News Agency
Жители племени Торанжа, живущие на юге индонезийского острова Сулавеси, находятся в очень тесных и необычных отношениях с мертвыми — они держат мумифицированные тела умерших родственников в своих домах в течение нескольких недель, а иногда даже лет, прежде, чем их хоронить.
Scanpix/Caters News Agency
Но даже после того, как их закапывают, пишет Daily Mail, им не суждено долго находиться в земле, ведь живые выкапывают их, чтобы обновить прическу и одежду.
Scanpix/Caters News Agency
Один из жителей рассказал, что в этом ритуале нет траура, а даже наоборот — жители счастливы воссоединиться со своими умершими любимыми. Они верят, что в ответ на хорошее отношение к мертвым они получают хороший урожай. Когда обряд подходит к концу, жители приносят в жертву буйволов и свиней, чтобы покойники спокойно добрались до небес.
Scanpix/Caters News Agency
Точно неизвестно, с каких времен существует этот культ, поскольку это племя освоило письменность лишь в начале 1900-х годов. Тем не менее углеродный анализ останков говорит о том, что традиция восходит к 800 году нашей эры, а может и к более ранним временам.
Scanpix/Caters News Agency
Согласно древним традициям, люди этого племени не считаются мертвыми, пока их не похоронят. До этого тело вымачивается в формальдегиде и хранится в доме. За ним ухаживают так, словно человек просто сильно болен.
Scanpix/Caters News Agency
Домочадцы разговаривают с трупом, моют его, стирают одежду и даже приносят ему еду и сигареты.
Scanpix/Caters News Agency
Scanpix/Caters News Agency