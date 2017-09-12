Изветные украинские юмористы едут рассмешить Таллинн

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко - народные артисты Украины, обладатели Кубка им. Аркадия Райкина, обладатели "Золотого пера" за лучшую музыкально-развлекательную программу "Проснись и пой", лидеры украинского юмора. Дуэт работает на эстраде уже 36 лет, что, согласитесь, для любого творческого сотрудничества серьезный стаж.

Данилец и Моисеенко в начале своей карьеры выступали с юмористическим номером «Кролики», благодаря которому и стали известны. Название произошло от миниатюры минского автора Владимира Перцова «Кролики — это не только ценный мех» (1986), первоначально написаной в качестве сюжета сатирического киножурнала «Фитиль». 6 января 1990 года номер «Кролики» впервые был показан по телевидению. А на следующее утро ребята проснулись знаменитыми! Отныне народное название «Кролики» прицепилось к дуэту окончательно и бесповоротно.

Уже много лет юмористы Моисеенко и Данилец для всех поклонников их творчества ни кто иные, как “кролики.” Они, впрочем, как и их продюсер Евгений Перебинос, категорически против названия "Кролики". Возмущаются страшно, но всё-равно для зрителей они - «Комик-дует «Кролики». Ничего не поделаешь с народной любовью, которая не очень-то разбирается в названиях...

Оба актёра окончили Эстрадно-цирковое училище, но попали туда по-разному. Моисеенко в восьмом классе случайно оказался на экзаменационной сессии училища. Ему понравилась атмосфера и он решил остататься. Данилец с детства мечтал быть певцом, поступил в училище, но на экзаменах по вокалу ему предложили сменить жанр. Окончил Данилец училище уже как артист-разговорник.

Уже почти сорок лет Владимир и Владимир дружат и ни разу не поссорились. Говорят, „случаев, по-настоящему достойных внимания, мы назвать не можем“.

В их творческой деятельности есть железные правила, которые они никогда не нарушают: 1. все заработанные деньги делим поровну; 2. наши жены никогда не будут влиять на состав коллектива; 3. в коллективе никогда не будет женщин; 4. никто из нас не должен спрашивать у руководителя, почему он играет ту или иную роль. Есть образ, дали тебе — работай!

За их долгую успешную карьеру было создано много разных образов, и лишь небольшую часть увидят зрители Таллинна. Программа, которую представят артисты, будет «увеличенная» - зрители увидят миниатюры "Кролики", "Трактор", "Реклама порошка", "Стариков" и новые убойные номера.