Пара приютила теленка, от которого отказалась мама, и он считает себя собакой (ВИДЕО)

Маленького телёнка, которого бросила мама, взяла на воспитание семья, и вот он вырос, думая, что он пес, пишет Лайф.
SCANPIX / Caters News Agency
Владельцы фермы с крупным рогатым скотом, 33-летний Адам и 32-летняя Эмили Томпсон, вырастили теленка Джеймса в их собственном доме, в котором помимо них живет несколько собак.
SCANPIX / Caters News Agency
По словам Mirror, мохнатый теленок прославился благодаря умилительным фотографиям с псами в соцсетях.
SCANPIX / Caters News Agency
Эмили говорит, что он обожает проводить время с собаками и людьми, может лежать рядом и облизывать их.
SCANPIX / Caters News Agency
Еще он получает неописуемое удовольствие, когда его гладят или чешут. Если он захочет молока, то сделает всё возможное, чтобы привлечь к себе внимание.
SCANPIX / Caters News Agency
К сожалению, из-за того что он стал очень большим, он уже не может играть с собаками как прежде.
Фермеры думают, что он родился таким большим, потому что при рождении получил травму мозга из-за нехватки кислорода. Он не понимал, что нужно делать с материнским выменем, поэтому людям пришлось взять его в дом, чтобы выходить. В целом он был активным и здоровым телёнком. Единственный недостаток был выявлен во время кастрации: его пупок не сросся должным образом и туда попала инфекция.
SCANPIX / Caters News Agency
Пара очень переживала из-за его здоровья, поэтому непрерывно следила за ним. Большинство телят не хотело дружить с Джеймсом: они чувствовали, что он ненормальный. Он живет в окружении дружелюбных животных на ферме Эмили и Адама, которые не выращивают зверюшек для мяса, а держат их в качестве питомцев.
SCANPIX / Caters News Agency