Пара приютила теленка, от которого отказалась мама, и он считает себя собакой (ВИДЕО)

SCANPIX / Caters News Agency

Владельцы фермы с крупным рогатым скотом, 33-летний Адам и 32-летняя Эмили Томпсон, вырастили теленка Джеймса в их собственном доме, в котором помимо них живет несколько собак.

SCANPIX / Caters News Agency

По словам Mirror, мохнатый теленок прославился благодаря умилительным фотографиям с псами в соцсетях.

SCANPIX / Caters News Agency

Эмили говорит, что он обожает проводить время с собаками и людьми, может лежать рядом и облизывать их.

SCANPIX / Caters News Agency

Еще он получает неописуемое удовольствие, когда его гладят или чешут. Если он захочет молока, то сделает всё возможное, чтобы привлечь к себе внимание.

SCANPIX / Caters News Agency

К сожалению, из-за того что он стал очень большим, он уже не может играть с собаками как прежде.

Фермеры думают, что он родился таким большим, потому что при рождении получил травму мозга из-за нехватки кислорода. Он не понимал, что нужно делать с материнским выменем, поэтому людям пришлось взять его в дом, чтобы выходить. В целом он был активным и здоровым телёнком. Единственный недостаток был выявлен во время кастрации: его пупок не сросся должным образом и туда попала инфекция.

SCANPIX / Caters News Agency

Пара очень переживала из-за его здоровья, поэтому непрерывно следила за ним. Большинство телят не хотело дружить с Джеймсом: они чувствовали, что он ненормальный. Он живет в окружении дружелюбных животных на ферме Эмили и Адама, которые не выращивают зверюшек для мяса, а держат их в качестве питомцев.