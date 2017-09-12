Пользователи Сети разглядели на видео с популярной певицей отражение призрака

Канадская певица Мождах Джамалзадах выложила на своей странице в "Инстаграме" видео, в котором рассказала о своём новом альбоме в студии звукозаписи в Ванкувере. Однако поклонники артистки нашли на кадрах нечто странное — якобы за спиной их кумира можно разглядеть призрака с женской фигурой, сообщает Mirror.

31-летняя девушка не на шутку испугалась, узнав о том, что ее преследует призрак. По словам Мождах, мистика постоянно сопровождает её семью.

"Я не знаю, что делать и стоит ли туда возвращаться. Иногда мне кажется, что, когда я пою в этой студии, кто-то мне дышит в затылок и мои волосы встают дыбом. При этом, когда я оборачиваюсь, сзади никого нет", - написала певица.

Мождах рассказала, что её мама неоднократно видела призраков, как и многие жители Кабула, откуда она родом. "Когда я вернулась в Афганистан, взрослые рассказывали мне о встречах с призраками и как страшно им было, когда они останавливались на ночь в старых зданиях во время войны. Я не уверена, что призраки преследуют нашу семью, но я боюсь", - призналась Мождах Джамалзадах.