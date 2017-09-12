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До и после: что стало с лицом бывшей жены эстонского миллионера?

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ФОТО: коллаж

Эстонская светская львица Хети Тульве всегда приковывала к себе множество взглядов. После расставания с эстонским предпринимателем Индреком Рахумаа, женщина переехала на Бали, но активно путешествует по миру, и про родину тоже не забывает.

Портал Elu24 тем временем обратил внимание на то, что за последние годы лицо эстонской светской львицы претерпело значительные изменения. В основном это касается губ Хети Тульве. Посмотрите сами:

ДО:

Õhtuleht / Scanpix

Õhtuleht / Scanpix

Scanpix / Õhtuleht

И ПОСЛЕ:

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