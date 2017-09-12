До и после: что стало с лицом бывшей жены эстонского миллионера?

12 сентября 2017 г., 13:51
Эстонская светская львица Хети Тульве всегда приковывала к себе множество взглядов. После расставания с эстонским предпринимателем Индреком Рахумаа, женщина переехала на Бали, но активно путешествует по миру, и про родину тоже не забывает.
Портал Elu24 тем временем обратил внимание на то, что за последние годы лицо эстонской светской львицы претерпело значительные изменения. В основном это касается губ Хети Тульве. Посмотрите сами:
ДО:
Õhtuleht / Scanpix
Õhtuleht / Scanpix
Scanpix / Õhtuleht
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