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Хочешь стать успешным? Начинай утро, как бизнесмен Урмас Сыырумаа

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Урмас Сыырумаа | ФОТО: TV3

Президент Олимпийского комитета Эстонии, предприниматель Урмас Сыырумаа рассказал журналу Tervis Pluss, как заботиться о своем теле.

Оказывается, что успешный бизнесмен придерживается принципов даосизма, уже много лет не ест мяса и не чувствует из-за этого никакого дискомфорта.

«Хотя я стараюсь не впадать в крайности, мне важно, что я ем», – говорит Урмас, ведь он знает, что тело моментально раскроет пищевые грехи дискомфортом и плохим самочувствием.

Каждое утро Урмаса Сыырумаа начинается с физических упражнений. Этому делу бизнесмен отдает час, а то и полтора часа своего времени.

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