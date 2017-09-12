Хочешь стать успешным? Начинай утро, как бизнесмен Урмас Сыырумаа
12 сентября 2017 г., 13:03
Президент Олимпийского комитета Эстонии, предприниматель Урмас Сыырумаа рассказал журналу Tervis Pluss, как заботиться о своем теле.
Оказывается, что успешный бизнесмен придерживается принципов даосизма, уже много лет не ест мяса и не чувствует из-за этого никакого дискомфорта.
«Хотя я стараюсь не впадать в крайности, мне важно, что я ем», – говорит Урмас, ведь он знает, что тело моментально раскроет пищевые грехи дискомфортом и плохим самочувствием.
Каждое утро Урмаса Сыырумаа начинается с физических упражнений. Этому делу бизнесмен отдает час, а то и полтора часа своего времени.