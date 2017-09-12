Фото со свадьбы Алены Водонаевой попали в Сеть

11 сентября Алена Водонаева вышла замуж за своего избранника Алексея Косинуса. О торжестве практически ничего неизвестно, пишет Дни.ру. Однако, судя по редким кадрам, которые появились на официальных страничках Водонаевой и Косинуса в Instagram, сборы Алены были организованы в президентском люксе одного из самых шикарных отелей северной столицы России "Лотте". Команда стилистов и визажистов создала для Алены утонченный стильный образ. Водонаева решила проявить оригинальность при создании свадебного ансамбля, поэтому выбрала аксессуары бордового цвета.

A post shared by ZESKULLZ (@zeskullz) on Sep 11, 2017 at 5:07am PDT

Тем не менее, чтобы не с оригинальностью не переборщить, она предпочла классическое белое подвенечное платье, украшенное кружевом. Образ завершали распущенные волосы и неброский макияж. Роль букета невесты сыграла ветка бордовых орхидей. Алексей предпочел быть традиционным, поэтому предстал перед невестой в черном костюме (правда, и рубашку он выбрал того же цвета).

После сборов в отеле влюбленные поехали кататься по Санкт-Петербургу. Интересно, что Водонаева и Косинус предпочли не лимузин, а раритетную "Чайку". Судя по фото, которое опубликовал Алексей в своем аккаунте, пара совершенно счастлива.