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Фото со свадьбы Алены Водонаевой попали в Сеть

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Алена Водонаева. | ФОТО: Скриншот с Instagram

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" модель Алена Водонаева выходит замуж. В Сети появились первые кадры с церемонии.

11 сентября Алена Водонаева вышла замуж за своего избранника Алексея Косинуса. О торжестве практически ничего неизвестно, пишет Дни.ру. Однако, судя по редким кадрам, которые появились на официальных страничках Водонаевой и Косинуса в Instagram, сборы Алены были организованы в президентском люксе одного из самых шикарных отелей северной столицы России "Лотте". Команда стилистов и визажистов создала для Алены утонченный стильный образ. Водонаева решила проявить оригинальность при создании свадебного ансамбля, поэтому выбрала аксессуары бордового цвета.

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Тем не менее, чтобы не с оригинальностью не переборщить, она предпочла классическое белое подвенечное платье, украшенное кружевом. Образ завершали распущенные волосы и неброский макияж. Роль букета невесты сыграла ветка бордовых орхидей. Алексей предпочел быть традиционным, поэтому предстал перед невестой в черном костюме (правда, и рубашку он выбрал того же цвета).

После сборов в отеле влюбленные поехали кататься по Санкт-Петербургу. Интересно, что Водонаева и Косинус предпочли не лимузин, а раритетную "Чайку". Судя по фото, которое опубликовал Алексей в своем аккаунте, пара совершенно счастлива.

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