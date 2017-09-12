Джима Керри заподозрили в проблемах с психикой после странного интервью

Знаменитый голливудский актер Джим Керри на днях неприятно удивил своих поклонников странным и скандальным интервью, после которого многие фанаты усомнились в его психическом здоровье, передает TopNews.

Известная американская журналистка Кэт Сэдлер встретилась в Нью-Йорке с 55-летним Джимом Керри во время благотворительного мероприятия издания Harper’s Bazaar под названием ICONS. Джим тут же заявил Сэдлер в ходе интервью следующее: "Я хотел найти мероприятие, которое было бы как можно более бессмысленным, чтобы к нему присоединиться. Я хочу сказать, что вот это ваше сборище совершенно и абсолютно лишено смысла, поэтому я выбрал именно его!"

Растерявшаяся Кэт попыталась было напомнить, что целью мероприятия является помощь людям, но Джим ответил ей возражением: "Не верю я в то, что "иконы" вообще существуют. Я и в вас не поверил бы, если не чувствовал ясно запах ваших духов. Мне на эти "иконы" совершенно наплевать. Для мира так называемые яркие личности не имеют никакого значения. Ведь мир - это просто танцующие энергетические поля, скопление пирамидальных структур…"

Затем Сэдлер попыталась отвлечь актера от его рассуждений и сделала комплимент относительно его пиджака, но комедийный актер заявил: "Это не я так оделся. Просто в мире так иногда происходит. Это вообще не наш мир. Мы в нем не играем никакой роли. И это, безусловно, хорошая новость!" После чего удалился.