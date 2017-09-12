Фото: 53-летняя Лолита свела с ума своими мини-шортами

Лолита - одна из тех артисток, кто может позволить себе любой поступок, причем не только на сцене, но и в жизни. Милявская абсолютно естественна, она никого из себя не изображает, поэтому общественность относится к ней по-разному. Более того, даже самые преданные поклонники, бывает, не одобряют некоторых ее поступков.

Об этом можно судить по комментариям к свежей фотографии, которую Лолита опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке эпатажная певица запечатлена вместе с неким мужчиной на фоне букета красных роз. "Я настолько не ожидала, придя в номер, увидеть этот невероятный букетище! Мы не знакомы с вами, но помню, как вчера фотографировались в отеле и ваш букет в "ШорХаусе"! Спасибо!" – поблагодарила тронутая Лолита в подписи к фото.

Фанаты обратили внимание не столько на цветы, сколько на шорты, в которые была облачена Милявская. Их мнение относительно вкуса певицы оказалось неоднозначным. Одни похвалили артистку за смелость и стройные ножки, а другие пристыдили, мол, в ее возрасте негоже позволять себе такие наряды.