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Ей было всего 25 лет… Дочь всемирно известного актера убили на фестивале

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Свеча. | ФОТО: Scanpix

Британский актер и звезда телешоу Джон Мичи принимает соболезнования от поклонников, передает Independent.

Джон Мичи. Фото: Scanpix/PA Images

Как выяснилось, после музыкального фестиваля Bestival, проходившего в Дорсете, был обнаружен труп его 25-летней дочери Луэллы.

Эту информацию подтвердил агент актера. По подозрению в убийстве задержан 28-летний житель Лондона.

Тело Луэллы Мичи было обнаружено вчера утром в небольшом пролеске, неподалеку от места, где проходил музыкальный фестиваль.

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