Ей было всего 25 лет… Дочь всемирно известного актера убили на фестивале
12 сентября 2017 г., 10:36
Британский актер и звезда телешоу Джон Мичи принимает соболезнования от поклонников, передает Independent.
Джон Мичи. Фото: Scanpix/PA Images
Как выяснилось, после музыкального фестиваля Bestival, проходившего в Дорсете, был обнаружен труп его 25-летней дочери Луэллы.
Эту информацию подтвердил агент актера. По подозрению в убийстве задержан 28-летний житель Лондона.
Тело Луэллы Мичи было обнаружено вчера утром в небольшом пролеске, неподалеку от места, где проходил музыкальный фестиваль.