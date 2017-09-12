Ей было всего 25 лет… Дочь всемирно известного актера убили на фестивале

Джон Мичи. Фото: Scanpix/PA Images

Как выяснилось, после музыкального фестиваля Bestival, проходившего в Дорсете, был обнаружен труп его 25-летней дочери Луэллы.

Эту информацию подтвердил агент актера. По подозрению в убийстве задержан 28-летний житель Лондона.

Тело Луэллы Мичи было обнаружено вчера утром в небольшом пролеске, неподалеку от места, где проходил музыкальный фестиваль.