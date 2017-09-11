Ночь близится: как соблазнить жену или мужа

Сохранение страсти в сексе возможно. Давайте разберем 3 простых способа, которые помогут вернуть страсть и желание в сексе, пишут Sex-news.ru.

Если обратиться по этому поводу к врачам, то любой психотерапевт скажет вам, что в отношении секса мужчины и женщины ведут себя по-разному. Пока мужчина не имеет проблем со здоровьем, ему необходимо лишь небольшое пламя в прелюдии, после которой он готов на подвиги в сексе. Зачастую самой мысли о том, что он сейчас будет заниматься сексом вполне достаточно для самого процесса.

Девушкам необходимо более, а именно не просто обыденный секс в обычном понимании мужчины, а именно то, что секс не только физическая близость, но и душевная, т.е. что они занимаются больше сплетением душ, чем обыденным сексом. Если женщина подсознательно придает более высокое эмоциональное значение сексу, то и в получении оргазма не возникнет никаких проблем.

Чаще всего мужчины не понимают, насколько большое значение имеет секс для их женщин. Мы очень часто забываем про то, что секс - это выражение любви.

Для того, чтобы соблазнить собственного мужа, вам необходимо сделать себя привлекательной не только для него. Чтобы соблазнить свою жену, вам необходимо показать насколько сильно вы ее любите.

Расскажите ей, как вам нравится ее внешность, ее изящные руки, изгибы на ее теле. Скажите ей как вы любите ее доброту, ее смех. Вспомните все, за что вы полюбили ее и скажите, что вы до сих пор без ума от этого.

Еще один прекрасный способ соблазнения, это добавление немного романтики. Для соблазнения вашей жены нужно сделать небольшой и приятный жест. Например, когда она приходит домой уставшая после работы, приготовьте стакан вина или минеральной воды с фруктами к ее приходу.

Третье важное правило - перед занятием любовью необходимо поглаживать ее руки, лицо, шею и спину.

Большинство девушек необходимо разогреть ласками, прежде чем заниматься любовью. Нежные прикосновения и поцелуи покажут Вашу любовь и уважение к вашей половинке.

Эти факты могут быть незначительными, но на самом деле они очень важны. Важно помнить о них и не забывать.