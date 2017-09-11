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«Не рано ли для праздника?»: дочь Глаголевой упрекнули в несоблюдении траура

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ФОТО: Instagram

В Instagram младшей дочери покойной актрисы Веры Глаголевой Анастасии Шубской и ее мужа, хоккеиста Александра Овечкина появилась фотография, сделанная на свадьбе друзей.

Предположительно, пара отдыхала на мероприятии одного из коллег по американскому клубу спортсмена, пишет TopNews.

Меньше чем через сутки публикации пропали, однако пользователям хватило этого времени для того, чтобы осудить дочь Веры Глаголевой за то, что она не соблюдает траур, ведь после смерти ее матери не прошло и сорока дней.

«Не рано ли для праздников?» - интересуются фолловеры.

Напомним, Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа 2017 года.

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