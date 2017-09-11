Не для слабонервных: «Живой Кен» после 60-ти операций развлекается на пляже со своей подружкой

Однако «Живой Кен» не унывает и считает, что уже приблизился к своему идеалу. На днях Родриго отдыхал в испанской Марбелье вместе со звездой шоу Live on Marbs Данни Леви, которая заботливо натирала своего кумира маслом для загара.

Объективности ради стоит признать, что идеальному прессу Родриго Альвеса можно только позавидовать. «Живой Кен» позировал в дизайнерских черных плавках, подчеркивая свою роскошную фигуру соблазнительными позами. Белоснежная улыбка довершала образ «Живого Кена».

Судя по всему, стальной пресс появился у Родриго в результате шунтирования желудка, о намерении сделать которое он рассказал еще летом.