Невероятно точный таро-прогноз на неделю с 11 по 17 сентября для всех знаков Зодиака

Колоду «Таро последствий» разработал известный таролог Уэйт, и она пользуется популярностью уже более века. С помощью раскладов Таро вы сможете узнать собственное будущее и выбрать путь, который приведет вас к успеху.
Работа с колодой карт Таро, пришедшей к нам из далекой Индии, позволит вам окунуться в фантастический мир предсказаний. Любая карта — это капсула времени в ваших руках, способная рассказать о том, что вас ожидает в грядущем. Однако работа с картами — это не просто описание грядущих событий. Это анализ и выбор верного пути, основанный на раскладе трех карт, показывающих ваше прошлое, настоящее и будущее, пишет Esotericblog.ru.
Овен
Овнов на этой неделе ожидает подведение промежуточных итогов деятельности и выбор дальнейшего пути развития. Карта «Отшельник» говорит о том, что вы размышляете над будущим, ищите верный путь к достижению успеха. «Иерофант» — это непосредственные действия, которые вы будете выполнять. Ваш авторитет поможет осуществить задуманное.
Карта «Смерть» сулит завершение очередного отрезка пути и вашу готовность отпустить прошедшие события. Открывая новые двери, не забудьте оставить прошлое за спиной. Тарологи рекомендуют не возвращаться к нему, чтобы не поставить под удар собственное благополучие.
Телец
Для Тельцов грядущая неделя наполнена активными действиями, направленными на решение вопросов, связанных с деловой сферой. Карта «Повешенный» означает вашу выдержку и терпение, готовность к новым шагам. «Колесница» говорит о том, что Тельцам предстоит много суеты, связанной с налаживанием новых контактов, возможные командировки вдали от дома.
Карта последствий «Влюбленные» сулит Тельцам окончательный выбор, основанный на рациональных суждениях и сделанных выводах. Принимайте решения, основанные на доводах разума, так как интуицияна этой неделе может вас подвести.
Близнецы
Близнецов на неделе с 11 по 17 сентября ожидают существенные перемены. Карта «Суд» говорит о том, что вам необходимо встряхнуться и отпустить прошлое, научиться быть терпимее к своему окружению и подготовиться к активным действиям. Карта «Башня» — это падение и развенчивание ваших ошибочных суждений. Она говорит о крахе ваших иллюзорных представлений о действительности и призывает к активным действиям для достижения благополучия.
Карта «Влюбленные» сулит Близнецам активную поддержку близких людей и партнеров, которые в трудную минуту протянут вам руку помощи. Не отвергайте их советов, которые могут стать для вас единственным шансом на успех. Удачу принесет коллективная работа, но только при полном взаимопонимании и доверии.
Рак
Ракам на этой неделе предстоят перемены, связанные как с личной, так и с деловой сферой. Карта «Солнце» означает готовность к активным действиям и свершениям, которые вы планировали ранее. «Башня» в вашей судьбе играет роль развенчания сложившегося мнения и резкий поворот судьбы.
«Колесница» сулит долгий путь к восстановлению после возможной утраты или тяжелого потрясения, а также дорогу к почету и успеху, который вы построите на пепелище утраты доверия к близким людям или партнерам по бизнесу.
Лев
Львов ожидает напряженная неделя, связанная с активным трудом. Карта «Солнце» говорит о том, что вы настроены на успех и у вас есть все шансы блеснуть своими знаниями и умениями, заслужить почет и высокую должность. «Суд» — это призыв к действию. Львам стоит запастись терпением и двигаться вперед, так как промедление может негативно сказаться на выполнении вашей работы.
«Мир» говорит об успехе предпринятых действий, почете и славе, которые вы заслужите упорным трудом. Карта сулит вам благополучный исход и завершение очередного отрезка пути. Эта карта удовольствий и праздника жизни, на котором вы будете присутствовать в качестве главного персонажа.
Дева
Девам на этой неделе предстоит нелегкий выбор. Карта «Отшельник» говорит о том, что вы находитесь в некотором отдалении от дел и размышляете над дальнейшими шагами. «Умеренность» в вашем раскладе — это принятие взвешенных решений, выбор между двумя действиями и соблюдение равновесия, которое поможет вам достичь успеха.
Карта «Суда» призывает к активным и решительным действиям, раскрытию тайн и осознанию действительности, не всегда приятной. Эксперты рекомендуют смириться с неизбежным и следовать доводам разума, чтобы не совершить необдуманных шагов на поводу у эмоций.
Весы
Весам на этой неделе будет помогать интуиция. Ваши ощущения будут обострены до предела и от успеха вас будет отделять лишь нерешительность и сомнения. «Верховная жрица» говорит о том, что у вас есть надежные покровители, которые поддержат вас в трудном деле. «Правосудие» для Весов — это поиск баланса и выбор верного решения, сулящего благополучное завершение задуманного предприятия.
Ваши действия будут у всех на виду, поэтому Весам важно помнить о чувстве собственного достоинства. Карта «Маг» позволит обрести уверенность и взять командование над людьми в свои руки, привести команду к успеху, выиграть дело, признав свою власть и влияние.
Скорпион
Скорпионам необходимо провести эту неделю максимально осторожно. Согласно выпавшей карте «Дурак», вы находитесь в счастливом неведении, тогда как над вашей персоной сгущаются тучи. «Дьявол» предостерегает от опрометчивых решений. Узнав неожиданные новости, вы можете начать действовать безрассудно, что приведет не к тем результатам, которых вы ожидаете. Вам необходимо соблюдать баланс и взвешивать каждое решение.
Путеводная карта «Звезда» сулит вам долгий путь, наполненный радостными ожиданиями. Следует оставить за спиной сомнения и смело идти к успеху. Не игнорируйте близких родственников, которые смогут помочь вам в трудную минуту и с высоты своего опыта подсказать верное решение.
Стрелец
Таро-прогноз для Стрельцов на эту неделю благоприятен. Карта «Императрица» говорит о том, что вы достаточно подготовлены для активных действий во всех сферах жизни. Ваш успех будет зависеть от правильности выбранного пути. «Иерофант» — это ваши знания и внутренняя сила, которые вам стоит направить на достижение поставленных целей.
Карта «Сила» означает, что у вас есть внутренний стержень и реальные шансы стать первым в своем деле, если вы поверите в собственный успех и сможете абстрагироваться от мнения окружающих вас людей, многие из которых завидуют вашей популярности.
Козерог
Козерогам рекомендуется проявить осторожность и сохранить свой задумки в тайне от посторонних людей. Карта «Правосудие» означает, что вы готовы встать на трудный путь к успеху, пройти через испытания и заслужить положенную вам награду. «Колесница» означает, что вам предстоит много работы, переездов, связанных с вашей деятельностью.
Карта «Башня» — это развенчание стереотипов и помощь от влиятельного человека, который откроет вам глаза на происходящее вокруг. Вы сможете увидеть полную картину и оставить за спиной дела и людей, которые тормозили вашу деятельность из-за корыстных побуждений.
Водолей
Карта «Башня» для вас будет отправной точкой в новую жизнь. Вам необходимо подготовиться к неизбежным изменениям в жизни и начать новый путь с высоко поднятой головой. У Водолеев на этой неделе есть все предпосылки для того, чтобы реализовать свои задумки. Об этом говорит карта «Сила».
Карта «Дьявол» призывает к умеренности и обдуманным шагам. В вашей жизни появятся искушения, противостоять которым будет довольно сложно, однако благодаря внутренней силе вы сможете победить свои слабости и продолжить реализацию своих планов.
Рыбы
Для Рыб эта неделя будет наполнена неожиданностями и резкими поворотами судьбы. «Императрица» отражает ваше внутреннее состояние, собранность и готовность к решительным действиям. «Башня» завершит ваши дела и откроет двери к новым стремлениям и надеждам. Рыбам следует научиться оставлять прошлое за спиной и быть готовыми к новым свершениям.
«Иерофант» — это ваши амбиции и желания, которые вы сможете реализовать благодаря своим незаурядным способностям и поддержке близких людей, ратующих за ваши успехи. Также эта карта сулит беспроигрышное дело, по завершении которого у вас появится повод отметить это грандиозное событие с друзьями и родственниками.