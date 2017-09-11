Невероятно точный таро-прогноз на неделю с 11 по 17 сентября для всех знаков Зодиака

Работа с колодой карт Таро, пришедшей к нам из далекой Индии, позволит вам окунуться в фантастический мир предсказаний. Любая карта — это капсула времени в ваших руках, способная рассказать о том, что вас ожидает в грядущем. Однако работа с картами — это не просто описание грядущих событий. Это анализ и выбор верного пути, основанный на раскладе трех карт, показывающих ваше прошлое, настоящее и будущее, пишет Esotericblog.ru.

Овен

Овнов на этой неделе ожидает подведение промежуточных итогов деятельности и выбор дальнейшего пути развития. Карта «Отшельник» говорит о том, что вы размышляете над будущим, ищите верный путь к достижению успеха. «Иерофант» — это непосредственные действия, которые вы будете выполнять. Ваш авторитет поможет осуществить задуманное.

Карта «Смерть» сулит завершение очередного отрезка пути и вашу готовность отпустить прошедшие события. Открывая новые двери, не забудьте оставить прошлое за спиной. Тарологи рекомендуют не возвращаться к нему, чтобы не поставить под удар собственное благополучие.

Телец

Для Тельцов грядущая неделя наполнена активными действиями, направленными на решение вопросов, связанных с деловой сферой. Карта «Повешенный» означает вашу выдержку и терпение, готовность к новым шагам. «Колесница» говорит о том, что Тельцам предстоит много суеты, связанной с налаживанием новых контактов, возможные командировки вдали от дома.

Карта последствий «Влюбленные» сулит Тельцам окончательный выбор, основанный на рациональных суждениях и сделанных выводах. Принимайте решения, основанные на доводах разума, так как интуицияна этой неделе может вас подвести.

Близнецы

Близнецов на неделе с 11 по 17 сентября ожидают существенные перемены. Карта «Суд» говорит о том, что вам необходимо встряхнуться и отпустить прошлое, научиться быть терпимее к своему окружению и подготовиться к активным действиям. Карта «Башня» — это падение и развенчивание ваших ошибочных суждений. Она говорит о крахе ваших иллюзорных представлений о действительности и призывает к активным действиям для достижения благополучия.

Карта «Влюбленные» сулит Близнецам активную поддержку близких людей и партнеров, которые в трудную минуту протянут вам руку помощи. Не отвергайте их советов, которые могут стать для вас единственным шансом на успех. Удачу принесет коллективная работа, но только при полном взаимопонимании и доверии.

Рак

Ракам на этой неделе предстоят перемены, связанные как с личной, так и с деловой сферой. Карта «Солнце» означает готовность к активным действиям и свершениям, которые вы планировали ранее. «Башня» в вашей судьбе играет роль развенчания сложившегося мнения и резкий поворот судьбы.

«Колесница» сулит долгий путь к восстановлению после возможной утраты или тяжелого потрясения, а также дорогу к почету и успеху, который вы построите на пепелище утраты доверия к близким людям или партнерам по бизнесу.

Лев

Львов ожидает напряженная неделя, связанная с активным трудом. Карта «Солнце» говорит о том, что вы настроены на успех и у вас есть все шансы блеснуть своими знаниями и умениями, заслужить почет и высокую должность. «Суд» — это призыв к действию. Львам стоит запастись терпением и двигаться вперед, так как промедление может негативно сказаться на выполнении вашей работы.