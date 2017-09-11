Вышел первый тизер третьей части «Пятьдесят оттенков серого»

Премьера полноценного трейлера будет в ноябре, а самого фильма — традиционно ко Дню Святого Валентина уже в 2018 году.

Как видно из тизера, главные герои таки сыграют свадьбу, но встретятся с новыми неприятностями, в частности, в лице бывшего босса Анастейши.