Вышел первый тизер третьей части «Пятьдесят оттенков серого»
11 сентября 2017 г., 14:10
Создатели трилогии «Пятьдесят оттенков серого» показали первый тизер заключительной части под названием «Пятьдесят оттенков свободы» все с теми же главными героями — актерами Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном, пишет Soulpost.ru.
Премьера полноценного трейлера будет в ноябре, а самого фильма — традиционно ко Дню Святого Валентина уже в 2018 году.
Как видно из тизера, главные герои таки сыграют свадьбу, но встретятся с новыми неприятностями, в частности, в лице бывшего босса Анастейши.