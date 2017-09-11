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Обалдеть! Ирина Шейк впервые после родов вышла на подиум Недели моды (ФОТО)

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Декретный отпуск 31-летней Ирины Шейк, которая в марте стала мамой, не затянулся. Модель появилась на Каннском фестивале сначала в качестве гостьи, а после этого официально вернулась к работе, приняв участие в показе на ежегодном гала-вечере благотворительного фонда amfAR. На днях возлюбленная Брэдли Купера представила новую коллекцию Philipp Plein.

По слухам, молодая мама Ирина Шейк должна была пропустить Неделю моды в Нью-Йорке. Однако 9 сентября возлюбленная Брэдли Купера приняла участие в показе немецкого дизайнера Филиппа Плейна. На подиум Ирина вышла в черной майке с провокационным принтом в виде Золушки с кляпом во рту и коротких шортах. Также модель продемонстрировала шелковое платье в пол с высоким разрезом.

Вместе с Шейк новую коллекцию Philipp Plein представили Адриана Лима, Эльза Хоск, Тейана Тейлор и другие модели, передает Woman.

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