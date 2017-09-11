Cirque du Soleil возвращается в Таллин со своей фирменной постановкой Varekai

История шоу стара как мир и продолжает древнегреческую легенду об Икаре – раненый, он падает в неведомый, таинственный лес. Чтобы выбраться и выжить, чтобы найти себя и не сломаться, он должен вновь обрести крылья. В странствиях Икара сопровождают обитатели таинственного леса, расположенного у подножия вулкана, «где бы то ни было». На грани времен, в мире, где возможно все и даже больше, шоу поет вдохновенный гимн любви, переосмыслению жизни и вновь обретенному чуду, таящимся в основе мироздания и нашей души.

Уникальность Cirque du Soleil – и Varekai полностью отражает эту особенность компании - в том, что шоу всегда объединяют в себе все мыслимые направления искусства: музыку и дизайн, танец и живой вокал, видео-арт и грим, не забывая при этом и о цирковом искусстве во всех его проявлениях – от уличных жанров до высокотехнологичной воздушной акробатики. Тем самым Cirque du Soleil стремится стимулировать воображение, будить чувства и подстегивать эмоции людей по всему миру. Международная труппа Varekai состоит из 50 артистов и музыкантов из 13 стран, в том числе, 6 певцов и музыкантов, а еще около 50 человек – тренеров, физиотерапевтов, костюмеров, стейдж-менеджеров, технических специалистов и административного персонала – помогают им каждый раз воссоздавать таинственный лес и историю Икара.

Штаб-квартира компании расположена в канадском Монреале и представляет собой полноценную лабораторию инноваций и тренировочную базу одновременно. Она позволяет режиссерам, акробатам, постановщикам, музыкантам, сценографам и костюмерам воплотить в жизнь практически любые идеи и фантазии. Четыре студии общей площадью 3291 м2 позволяют отрабатывать любые номера и даже ставить небольшие театральные постановки. Мастерские в 2016 году, к примеру, произвели около 14 000 предметов и элементов костюмов, использовав для этого 30 км ткани со всего мира. А жилой Дом артистов, расположенный на территории штаб-квартиры, всегда полон людьми, работающими над созданием новых постановок или репетирующими новую для себя роль в существующих шоу.

Брюно Дарманьяк, артистический директор Varekai: «Cirque du Soleil рад вернуться в Таллинн со своей фирменной постановкой Varekai. Шоу путешествует в формате «арена» вот уже три года. За это время оно завоевало сердца зрителей в Европе, России и Северной Америке. Рассказывая историю о любви и надежде, Varekai одновременно показывает, насколько важно не бояться нового, а в минуты отчаяния найти в себе силы и попросить о помощи. С этим рано или поздно сталкивается каждый из нас. Varekai, как и другие постановки Cirque du Soleil - это невероятный сплав мощнейшей акробатики, удивительной хореографии, живой музыки и забавной клоунады».