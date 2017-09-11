Муж Наташи Королевой оказался в центре урагана «Ирма» (ВИДЕО)

Уже несколько дней в Соединенных Штатах Америки бушует ураган «Ирма», который называют сильнейшим ураганом в Атлантическом океане за последнее десятилетие. 10 сентября муж Наташи Королевой Сергей Глушко, который сейчас находится в Санни-Айлс-Бич в штате Флорида, опубликовал видеозапись, сделанную на балконе высотки.

«Вот такой рокот стоит на улице, но это не рокот космодрома, к сожалению. Да, «Ирма» уже здесь. Но будем надеяться, что выстоим. Всем удачи», — сказал он в коротком видео.

Несмотря на дождь и сильнейший ветер, который вырывает деревья с корнями и сносит небольшие постройки, Сергей чувствует себя в безопасности, находясь в квартире многоэтажного дома, передает Woman. Он также рассказал, что жителям запрещается выходить на улицу после восьми часов вечера. Чуть позже Глушко опубликовал в Сети еще несколько видео, демонстрирующих буйство урагана.