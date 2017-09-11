Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Владимир Путин признал заслуги онкобольного Хворостовского

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Дмитрий Хворостовский | ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дмитрия Хворостовского орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В документе подчеркивается, что оперный певец внес большой вклад в развитие культуры и искусства.


Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Как отмечается в документе, Дмитрий Хворостовский внес большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, передает Russia Today.

За плодотворное творчество оперный певец отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Были награждены и другие деятели культуры. Так, Николай Басков получил орден Дружбы, а Иосиф Кобзон – знак отличия "За благодеяние".

Напомним, что Хворостовский последние два года страдает от тяжелого онкологического заболевания – в 2015 году ему диагностировали рак мозга. В связи с этим артист периодически вынужден снижать темпы концертной деятельности, в частности он пропустил фестиваль "Новая волна" в Сочи.

Наверх