Показалось? Свадьбу эстонской шпажистки Юлии Беляевой сравнили с похоронами (ФОТО)

Некоторые фотографии с этого торжества вызвали вопросы. Так, эстонский портал Elu24 опубликовал снимки свадебного стола, который предназначался для жениха и невесты, и задался вопросом, почему праздничное убранство со свечами так напоминает похороны.

«Быть может, это разница между культурами – решать вам», – пишет Elu24. Но то, что выглядит праздник мрачновато, мы, пожалуй, тоже согласимся.