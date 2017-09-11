Показалось? Свадьбу эстонской шпажистки Юлии Беляевой сравнили с похоронами (ФОТО)
11 сентября 2017 г., 11:53
Всего несколько недель назад появилась новость, что эстонская шпажистка Юлия Беляева вышла замуж за своего спутника жизни Илью Козырева.
Некоторые фотографии с этого торжества вызвали вопросы. Так, эстонский портал Elu24 опубликовал снимки свадебного стола, который предназначался для жениха и невесты, и задался вопросом, почему праздничное убранство со свечами так напоминает похороны.
«Быть может, это разница между культурами – решать вам», – пишет Elu24. Но то, что выглядит праздник мрачновато, мы, пожалуй, тоже согласимся.
Фото: Elu24/Instagram