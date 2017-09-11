Иосиф Пригожин рассказал, в каких жутких условиях теперь живут его дети

"Сегодня случилась беда, я был с Лерой в Китае в это время, и узнал... Адвокат рассказал, что квартира в центре Москвы, которую я покупал за 1 млн долларов и оставил первой жене и дочери с сыном (Данае и Дмитрию - прим.ред), продали ради погашения долгов. И теперь Елена живет с новым мужем где-то в деревне в Ставропольском крае. И дети ездят туда-сюда. Теперь у них есть на всех только однокомнатная квартира в Москве", - рассказал Иосиф Пригожин в программе "Секрет на миллион", пишут Argumentiru.com.

По словам Пригожина, его дети могли жить и с ним - с Валерией и ее тремя детьми. "Они жили в прекрасных условиях. Квартира, которую продали, была отделана известным дизайнером", - добавил продюсер.

Уже год Иосиф Пригожин не общается со своим сыном. Валерия заявила на шоу Леры Кудрявцевой, что "там всем управляет мама".

Пригожин подчеркнул, что с сыном Димой пытался выйти на связь - но тот не берет трубку. И не принимает от него подарков, даже на день рождения.

"Я его как любил, так и люблю. Для него мои двери всегда открыты. Сейчас мы с Даной помирились. Она стала взрослой девочкой, и наконец-то поняла, что я хочу для них только лучшего. Она попросила у меня и Валерии прощения", - добавил муж Валерии.

Даная Пригожина тоже пришла на шоу, и сказала, что рада общению с отцом, но брат Дима сам решит для себя проблему доверия к отцу.