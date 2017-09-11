Тайны личной жизни Ирины Безруковой раскрыли маг, экстрасенс и хиромант

Ирина Безрукова побывала в роли героини шоу "Человек-невидимка", где эксперты пытались угадать тайны ее личной жизни, характер, прошлое и будущее, пишут Argumentiru.com.

Психолог Мария Пугачева сразу угадала, что у "человека-невидимки" (эксперты не видят героиню и угадывают ее имя по разным тестам) были проблемы с родителями. Ирина призналась, что ее мама умерла в молодом возрасте от рака мозга. И она с младшей сестрой Ольгой воспитывалась с бабушкой.

Маг Роман Фад угадал, что за ширмой сидит Ирина Безрукова. А до этого заявил, что у героини было много потерь в жизни.

"Лет 20 назад человек совершил предательство по отношению к близкому человеку. Я вижу потерю, несколько потерь кровного родства. Ее одна потеря слишком сильно гложет. Она не смогла дать помощь человеку, и он ушел", - поведал Роман Фад.

Безрукова была в шоке от того, что маг угадал ее прошлое. Она подтвердила, что ушла от первого мужа - актера Игоря Ливанова - потому что "полюбила другого человека". Им был Сергей Безруков. В 2015 году с ее сыном от брака с Ливановым - Андреем - произошел несчастный случай - он упал в ванной комнате и от травмы головы скончался.

"Потеря единственного сына. Да, я чувствую вину, хоть и ее нет. Это был несчастный случай. Даже если бы я была рядом...", - добавила Ирина.