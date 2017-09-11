Отчаявшаяся акушерка: пожалуйста, прекратите заниматься сексом в Рождество!

Вы удивитесь, но по статистике самое большое количество детей в Великобритании, например, рождается 26 сентября. А все потому, что люди активнее всего предаются любовным утехам в Рождественские праздники, пишет The Independent.

Так, на днях отчаявшаяся акушерка из Лондона Мэри Махейри, устав от напряженной работы, в шутку взмолилась на своей страничке в Twitter, попросив людей прекратить заниматься сексом в Рождество.

«Это просто невозможно! Сейчас ведь только 5 сентября! У меня впереди еще 25 таких дней! Если вы хотите пожалеть или действительно любите какую-нибудь акушерку, перестаньте заниматься сексом во время Рождества!» – выразила в социальных сетях свое отчаяние лондонская акушерка.

К слову, Махейри отнюдь не одна в своих мольбах. «Дьявол, сентябрь ужасен! У меня давно не было такого напряженного рабочего графика, – жалуется акушерка Бетан Джонс. «Есть такой феномен, что в конце года, на новогодние праздники, все решают, что следующий год будет идеальным для пополнения в семействе. И немедленно приступают к реализации своего плана. В итоге малыш и рождается аккурат через девять месяцев!»

К слову, крик отчаянья акушерки Мэри Махейри поддержали роженицы. Поддержали и также с юмором попросили прощения.

«Я искренне прошу прощения! Мой первый ребенок тоже был сентябрьский, и я помню, что родильная палата была переполнена, а акушеры на тот момент были истощены и морально подорваны от переизбытка работы. Хочу попросить у них прощения!» – написала комментарий одна из рожениц.

«Достаточно справедливо! От лица тех, у кого срок родов выпадает на ближайшие три недели, мы приносим вам свои извинения за то, что увеличим ваш стресс на работе», – написала еще одна женщина.