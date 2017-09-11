Видео: Дима Билан устроил жаркие танцы с коллегой

Свою партнершу исполнитель при этом охарактеризовал как знойную женщину. Билан также пообещал зрителям ежегодного мероприятия, что их буквально захлестнёт эмоциями, пишут Argumentiru.com.

Особенно Билан захотел отметить одну исполнительницу. «Одна Теона Контридзе @teonakontridze, "моя рыба", чего стоит!? Вулкан страсти и музыки, знойная женщина!» - высказался Билан.

Зрителями импровизации Димы и Теоны стали оператор и все те, кто в этот момент находились в коридоре за кулисами конкурса. Изящные танцевальные па закончились тёплыми объятьями.