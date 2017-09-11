Видео: Дима Билан устроил жаркие танцы с коллегой

За кулисам международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который в настоящее время проходит в Сочи, известный российский певец Дима Билан устроил жаркие танцы со своей коллегой Теоной Контридзе. Видеозапись с танцем певец опубликовал на личной странице в социальной сети Instagram.
Свою партнершу исполнитель при этом охарактеризовал как знойную женщину. Билан также пообещал зрителям ежегодного мероприятия, что их буквально захлестнёт эмоциями, пишут Argumentiru.com.
Особенно Билан захотел отметить одну исполнительницу. «Одна Теона Контридзе @teonakontridze, "моя рыба", чего стоит!? Вулкан страсти и музыки, знойная женщина!» - высказался Билан.
Зрителями импровизации Димы и Теоны стали оператор и все те, кто в этот момент находились в коридоре за кулисами конкурса. Изящные танцевальные па закончились тёплыми объятьями.
Смотрим сегодня #новаяволна, захлестнёт эмоциями 100% !!! Одна Теона Контридзе @teonakontridze, "моя рыба", чего стоит !!! Вулкан страсти и музыки, знойная женщина !!!❤️ #билан #димабилан #теонаконтридзе #bilan #dimabilan #поймалтаки #мегаженщина #bigblackboots #мояулицасмеетсяиплачет / Let's watch #newwave today, you'll be overwhelmed by emotions to 100% !!! Just Teona Kontidze @teonakontridze, my goldfish, worth a lot!!! The volcano of passion and music !!! ❤ #teonakontridze #bilan #dimabilan #catchmaking #megawoman #bigblackboots #mystreetislaughingandcrying