Школьник из Одессы жестко поставил свою учительницу на место, которая считает, что «русский язык очень важен в современности»

“Вот прямо сейчас, в сентябре 2017 года в гимназии в центре Киева учительница русского языка и литературы просит учеников написать “свое мнение” на тему: “Почему вы считаете, что русский язык очень важен в современности”, пишет Russ-news.top.

И происходит у нее с учеником примерно следующий диалог:

– Саша, почему ты ничего не написал?

– Потому что я так не считаю.

– Как ты не считаешь?

– Вы просили обосновать, почему русский язык очень важен. Я не считаю, что он очень важен, и я не могу обосновывать то, с чем я не согласен.

– Но как же так, Саша, это же твой родной язык?

– Да, это мой родной язык, но я считаю, что в мире есть более важные и более распространенные языки для международного общения. А в Украине сегодня гораздо важнее развивать украинский язык, чем русский.

– Но ты же говоришь по-русски!

– Я по-украински говорю примерно так же, как по-русски.

– Как ты так можешь говорить, ты же одессит?

– Ну и что? Русский язык от этого важнее в современности не стал.

– Но у вас же там в Одессе есть даже свой особый одесский язык!

– Кто Вам об этом рассказал? Бабель? Эти сведения устарели.

– Ну, видимо, ты просто не одессит…, – резюмировала учительница.

«Надо ли говорить, что у учительницы тяжелая форма коттонизации головного мозга. А ребенок мой, да», – пишет Тульчинская.