Школьник из Одессы жестко поставил свою учительницу на место, которая считает, что «русский язык очень важен в современности»

Одесский ученик, который в этом году будет учиться в Киеве, резко высказался о русском языке своей учительнице. Об этом рассказала одесситка Майя Тульчинская на своей странице в Facebook. По ее словам, происшествие имело место на уроке русского языка в одной из киевских гимназий
“Вот прямо сейчас, в сентябре 2017 года в гимназии в центре Киева учительница русского языка и литературы просит учеников написать “свое мнение” на тему: “Почему вы считаете, что русский язык очень важен в современности”, пишет Russ-news.top.
И происходит у нее с учеником примерно следующий диалог:
– Саша, почему ты ничего не написал?
– Потому что я так не считаю.
– Как ты не считаешь?
– Вы просили обосновать, почему русский язык очень важен. Я не считаю, что он очень важен, и я не могу обосновывать то, с чем я не согласен.
– Но как же так, Саша, это же твой родной язык?
– Да, это мой родной язык, но я считаю, что в мире есть более важные и более распространенные языки для международного общения. А в Украине сегодня гораздо важнее развивать украинский язык, чем русский.
– Но ты же говоришь по-русски!
– Я по-украински говорю примерно так же, как по-русски.
– Как ты так можешь говорить, ты же одессит?
– Ну и что? Русский язык от этого важнее в современности не стал.
– Но у вас же там в Одессе есть даже свой особый одесский язык!
– Кто Вам об этом рассказал? Бабель? Эти сведения устарели.
– Ну, видимо, ты просто не одессит…, – резюмировала учительница.
«Надо ли говорить, что у учительницы тяжелая форма коттонизации головного мозга. А ребенок мой, да», – пишет Тульчинская.