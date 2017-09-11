Русская актриса с эстонскими корнями, на которую положил глаз Абрамович, рассекретила отца своих детей

Юлия Пересильд сделала официальное заявление об отце своих дочерей. Артистка подтвердила слухи о том, что ее дети родились от Алексея Учителя.

"Отец моих детей – Алексей Учитель. Алексей хороший отец, который заботится о дочерях" – рассказала артистка в интервью Marie Claire.

Однако подробности отношений с известным режиссерам Юлия решила не разглашать. "Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если это люди мне близкие, я думаю: "Ай, мамочка! Зачем вы это сделали", – пояснила актриса.

Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей – восьмилетнюю Аню и пятилетнюю Машу. Актриса души не чает в своих девочках. По мнению Юлии, дочки больше похожи на нее, чем на отца, хоть у малышек и совершенно разные характеры.

"Одна девочка-девочка в розовых рюшах, а другая всем рассказывает, что ее мама солдатка, и поет про "Батяню-комбата". Все ее детство прошло на войне, и теперь она собирается в кадетское училище. Но я бы хотела, чтобы дочери пошли в творческую среду", – рассказала Пересильд.

То, что Роман Абрамович положил глаз на красотку Пересильд светская пресса начала обсуждать чуть больше месяца назад. Актрису и бизнесмена не редко видели вместе на различных мероприятиях, и Абрамович по всякому выражал актрисе знаки внимания, а она, дескать, лишь принимала знаки внимания.

Юлия Пересильд сыграла в фильмах Алексея Учителя "Пленный" и "Край". Оказалось, что между ними с самого начала общей работы пробежала искра. И вот недавно папарацци рассекретили связь 32-летней актрисы и ее "учителя" - режиссера. 65-летний Алексей Учитель бросил ради нее жену Киру Саксаганскую, с которой прожил больше тридцати лет и воспитал двух сыновей. Говорят также, что своих двоих дочек Юлия родила от Учителя.

Кроме этого, в российских СМИ Пересильд неоднократно называли чуть ли не эстонкой, намекая на происхождение ее фамилии именно отсюда. Кроме этого, говорилось, что корни девушки - из Эстонии. А в 2010 году газета Eesti Ekspress рассказала о том, что бабушки-дедушки актрисы были репрессированными эстонцами.