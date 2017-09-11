Марат Башаров женился в третий раз
11 сентября 2017 г., 09:40
43-летний Марат Башаров и 31-летняя Елизавета Шевыркова уже несколько лет живут вместе и воспитывают сына Марселя. Однако только на днях актер взял возлюбленную в законные жены. Звездная пара расписалась в Москве.
О том, что Марат Башаров собирается жениться на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, стало известно еще в прошлом году. Однако точная дата торжества держалась в строжайшей тайне.
В июле 2016-го Лиза родила Марату сына Марселя. А в марте этого года актер сделал ей предложение руки и сердца во время совместной поездки в Прагу. 9 сентября Марат Башаров и его возлюбленная официально стали мужем и женой.