Марат Башаров женился в третий раз

О том, что Марат Башаров собирается жениться на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, стало известно еще в прошлом году. Однако точная дата торжества держалась в строжайшей тайне.

В июле 2016-го Лиза родила Марату сына Марселя. А в марте этого года актер сделал ей предложение руки и сердца во время совместной поездки в Прагу. 9 сентября Марат Башаров и его возлюбленная официально стали мужем и женой.