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Марат Башаров женился в третий раз

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Марат Башаров | ФОТО: Scanpix

43-летний Марат Башаров и 31-летняя Елизавета Шевыркова уже несколько лет живут вместе и воспитывают сына Марселя. Однако только на днях актер взял возлюбленную в законные жены. Звездная пара расписалась в Москве.

О том, что Марат Башаров собирается жениться на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, стало известно еще в прошлом году. Однако точная дата торжества держалась в строжайшей тайне.

В июле 2016-го Лиза родила Марату сына Марселя. А в марте этого года актер сделал ей предложение руки и сердца во время совместной поездки в Прагу. 9 сентября Марат Башаров и его возлюбленная официально стали мужем и женой.

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