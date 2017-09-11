Начни неделю правильно! Гороскоп на 11 сентября

День в целом неплохой, но многие планы останутся нереализованными, сколько бы усилий ни было приложено. Тем не менее, при известном терпении можно добиться некоторых успехов; секрет состоит в том, чтобы вовремя отступить перед препятствиями, преодолеть которые пока невозможно. Звезды советуют сосредоточиться на решении мелких проблем, требующих внимания. Стоит поумерить свои амбиции; ни в коем случае нельзя ввязываться в рискованные предприятия, даже если они сулят скорую прибыль, пишет Dvorec.
Овен
Очень сильно стремление избежать рутины и однообразия, получить яркие впечатления, заняться чем-то необычным, забыв о ранее составленных планах. Короче говоря, вам определенно хочется праздника, но для того, чтобы устроить его, нужно пренебречь интересами близких, в том числе и любимого человека. Каков бы ни был ваш выбор, вероятность конфликтов и взаимных обид остается довольно высокой, поэтому стоит быть осторожнее в высказываниях, стараться вести себя, по крайней мере, тактично и вежливо.
Массу удовольствия получат те, кто отправляется в поездки или занимается каким-то новым для себя делом. Трудно подобрать лучший день для творческой деятельности. А вот расходы лучше ограничить: удовлетворяя все свои желания, вы рискуете остаться без гроша.
Телец
Нестабильный и сложный день, когда лишь ваше умение взять под контроль едва ли не любую ситуацию позволит совладать с негативными тенденциями. Одна из самых сложных задач, стоящих перед вами – справиться со своими эмоциями, не разрушить в приступе раздражения и гнева то, что было нажито непосильным трудом. Появляется возможность реализовать профессиональные амбиции, но для того, чтобы добиться желаемого, придется иметь дело с неприятными вам людьми. Держите язык за зубами, не говорите того, что думаете, внимательно присматривайтесь к новым знакомым.
Осторожность важна и в личной жизни, любой необдуманный шаг может разрушить гармонию в семье. Любимый человек готов простить вам многое, но это не повод испытывать его терпение, давать поводы для ревности.
Близнецы
Терпение и спокойствие – вот качества, которые вам сегодня совершенно необходимы. Профессиональные проблемы не исключены, некоторым представителям знака даже придется отказаться от ранее составленных планов, поскольку дел будет много, и каждое из них потребует внимания. Непросто складываются отношения с коллегами и руководством, недоброжелатели и завистники попытаются навредить вам.
Благодаря вовремя полученной поддержке друзей и родственников вы сможете справиться со многими проблемами личной жизни, однако некоторая напряженность в отношениях с любимым человеком все же сохранится. Сейчас не нужно принимать важных решений, совершать необдуманных поступков: спешка противопоказана во всем.
Рак
Ситуация в профессиональных делах складывается непростая, но открывающая широкие возможности. Стоит ли удивляться, что помыслы ваши сосредоточены на работе, и немало времени вы проведете в размышлениях о том, как наилучшим образом воспользоваться стечением обстоятельств? Семейным делам также нельзя не уделить внимания; к счастью, сегодня вам будет нетрудно найти компромисс между собственными интересами и желаниями близких.
Любимый человек готов согласиться со многими вашими идеями, однако обсуждать следует только планы на ближайшее будущее: вскоре произойдут события, которые потребуют пересмотра приоритетов. Вам нужно позаботиться о своем здоровье, отказаться от утомительных дел и излишеств, имеющих неприятные последствия.
Лев
Больших успехов в работе добьются те, кто действует самостоятельно и не боится нажить себе врагов. Далеко не все ваши идеи будут одобрены, но развитие событий покажет, кто был прав, и недоброжелатели признают свое поражение. Руководителям следует быть вдвойне внимательными к своим подчиненным, рядовым сотрудникам – выполнять свои обязанности предельно аккуратно, не допуская и малейшей небрежности. Крайне нежелательны любые отступления от общепринятых правил, законов.
Хороший день для путешественников и тех, кто отправляется на отдых. Даже небольшая поездка, осуществленная сегодня, не только поднимет вам настроение, но и будет способствовать улучшению отношений с близкими, принесет перемены к лучшему в личной жизни.
Дева
Все идет так, как вы ожидали, но возможны и приятные сюрпризы. Дел будет много, но вам не следует перегружать себя – переутомление и усталость сейчас совсем ни к чему. Можно пересмотреть деловые отношения, по-иному расставить акценты, увеличив свое влияние или получив дополнительный источник доходов. Некоторые ваши поступки будут оценены критически, но все замечания носят конструктивный характер.
В решении вопросов личного характера последнее слово останется за вами, но ни у кого из близких не будет повода обвинить вас в эгоизме, безразличии к чужим интересам. Это день равновесия и гармонии, и именно поэтому он прекрасно подходит для общения с любимым человеком, романических свиданий и признаний.
Весы
Не исключены финансовые трудности, возможны незапланированные расходы – но это, пожалуй, единственная сфера, в которой будет ощущаться влияние негативных тенденций. В остальном же перспективы очень хороши, и любое дело, за которое вы возьметесь, будет даваться легко. Не бойтесь смелых идей, не вписывающихся, на первый взгляд, в привычную канву вашей жизни: вы быстро освоитесь в новых областях и не ощутите ни малейшего дискомфорта из-за того, что нарушили привычный порядок вещей.
Подумайте о том, что вас не устраивает в личной жизни и существующих романтических отношениях: есть шанс это исправить, и сейчас самое время взяться за дело. Поездки, активный отдыха, светская жизнь – словом, все, что способствует бодрости духа и расширяет круг общения, - будут очень кстати.
Скорпион
Вы рветесь в бой, но не всегда выбираете достойного противника, а порой и цели перед собой ставите весьма сомнительные. Профессиональные перспективы хороши, возможно получение интересных предложений от новых деловых партнеров. У вас есть идеи, приступить к воплощению которых в жизнь хочется немедленно, однако вы сильно переоцениваете свои возможности. Стоит прислушиваться к советам коллег и руководства, за новые дела браться с осторожностью и умеренным энтузиазмом.
Сложная ситуация складывается в личной жизни, возможны разногласия с любимым человеком, которые всерьез испортят вам настроения. Придется изменить планы, касающиеся совместного отдыха и досуга. Удачный день для поездок, вас не утомит даже долгая дорога.
Стрелец
События этого дня докажут, что вы двигаетесь в правильном направлении, но потребуют переосмысления некоторых важных моментов. В число последних входят, в частности, отношения с членами семьи, которые складываются отнюдь не гладко. Вам напомнят об ошибках недавнего прошлого, и чем быстрее вы их исправите, тем меньше неприятных минут придется пережить. Не стоит спорить с любимым человеком, обсуждение важных вопросов лучше отложить, поскольку даже незначительные разногласия могут спровоцировать серьезный конфликт.
Прекрасный день для работы, как творческой, так и рутинной. Вы легко адаптируетесь в любой ситуации и можете поладить даже с самыми требовательными и негативно настроенными людьми – это пригодится на деловых переговорах и при обсуждении финансовых вопросов с руководством.
Козерог
Жизненный потенциал находится на высоком уровне, вы полны энергии и оптимизма. Существующие трудности преодолимы, и вы, зная об этом, не преувеличиваете их сложности; на коллег и деловых партнеров произведет благоприятное впечатление ваша уверенность в собственных силах, а также способность сохранять спокойствие, если ситуация выходит из-под контроля. Этот день подходит для проведения важных переговоров, обсуждения сложных проблем.
Сложнее найти общий язык с родственниками, которым ваше поведение порой кажется легкомысленным. Хорошо пройдут дружеские встречи, на вечеринках вы будете в центре внимания, однако сможете избежать контактов с неприятными людьми.
Водолей
Надеждам на быстрое решение профессиональных проблем и преодоление конфликтов на работе не суждено оправдаться. От вас потребуются нешуточные усилия для того, чтобы исправить ранее допущенные ошибки, наладить отношения с людьми, которых вы обидели. Поспешные суждения и необоснованные выводы могут привести к финансовым потерям. Юные представители знака, впрочем, могут рассчитывать на ценные подарки.
Семейные отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, что позволит не только избежать проблем в общении с родственниками, но и решить ряд важных для всех вопросов. Существует опасность увлечься человеком, живущим далеко; встречи будут редкими, а сам роман принесет больше проблем, чем радости.
Рыбы
Простые решения не всегда оказываются верными, и сегодня вам предстоит в этом убедиться. Проблемы, о которых вы давно забыли, напомнят о себе, мелкие разногласия с окружающими будут перерастать в серьезные конфликты с головокружительной скоростью. Тем, кто рассчитывал получить помощь в решении профессиональных вопросов, придется быстро пересмотреть тактику и полагаться только на себя; Рыбы, привыкшие к безусловной поддержке близких, столкнутся с критикой и осуждением.
Осторожно и бережно нужно относиться к любимому человеку, даже если кажется, что именно его поступки заставляют вас страдать. Сейчас не время преувеличивать важность существующих проблем, выяснять отношения, обвинять друг друга в чем-то; если не получается прийти к взаимопониманию, просто сведите общение к минимуму до того момента, когда душевное равновесие к вам вернется.