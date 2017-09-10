Фото: Литвинову без макияжа заплевали за ужасный вид

Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова считается образцом вкуса, стиля. Ее называют "иконой" и "богиней", восхищаются ее любовью к винтажным вещам, алой помаде. Но иногда подруга Земфиры выходит из однажды придуманного образа, стирает макияж, облачается в спортивный костюм. И становится очень простой, пишет Дни.ру.

"Мои свободные полдня", – так Рената подписала снимок на своей странице в социальной сети. И показала, как она выглядит в обычной жизни. Правда, некоторые подписчики потешаются над видом богини и называют ее не иначе как "городской сумасшедшей". Ведь она нарушила все правила моды – спортивный костюм, черные колготки, остроносые вечерние туфли...

"Туфли на колготы со спортивным костюмом.... Это похлеще, чем сандалии с носками", "Ужас, полный трэш, еще бы шляпу", "Леди бомж", "Спорт с каблуками - это слишком! Хотя очень люблю образы Ренаты, но этот убийство какое-то!", "Как на паперти", "На мою знакомую бомжиху похожа. Не, не, не, таких образов нам не надо. Нам "Коко Шанель", пожалуйста!", "Бомж-стайл", "Икона стиля– спортивные штаны и лодочки на каблуке... Это уже старческий маразм, заигралась в утонченную леди" "Бомж стиль, ужас и лицо при этом умирающее. Зачем себя так уродовать", – заплевали Литвинову в комментариях.