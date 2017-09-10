Ученые: на дне Балтийского моря найден гигантский корабль пришельцев

В частности, ученые продолжают ломать головы над исполинским круглым объектом, обнаруженным на глубине 92 метра на дне Балтийского моря в 2011 году. Объект получил название «Балтийская аномалия», пишет Lifter.

Петер Линдберг, один из исследователей, открывших объект, говорит: «Я всегда был главным скептиком, я был почти уверен, что мы найдём обыкновенный камень. Я был потрясен».

Шведская команда Ocean X под предводительством Линдберга и Дениса Асберга обнаружила загадочный объект с помощью гидролокатора бокового обзора в ходе экспедиции по поиску останков кораблекрушений.

Объект имеет 60 метров в ширину и 8 метров в высоту; в его строении преобладают острые края, идеально ровные линии и прямые углы.

На морском дне за объектом видны борозды, напоминающие тормозной след, а сам объект лежит будто бы на «большом надолбе».

Lifter

Существует множество теорий о назначении и происхождении этого громадного сооружения, чей возраст, по оценкам ученых, составляет не меньше 140 000 лет.

Фолькер Брухерт, адъюнкт-профессор геологии в Стокгольмском университете, говорит, что объект «насчитывает многие тысячи лет» и относится к Ледниковому периоду.

Денис Асберг вспоминает: «Мы испытали немалое удивление и замешательство. Мы не могли понять, что же это такое. Это явно не останки кораблекрушения. Тогда мы не сомневались, что вскоре найдётся естественное объяснение. Мы хотели изучить этот объект поближе и решили никому о нем не сообщать. Мы связались с геологами, морскими биологами, а когда они сказали, что никогда ни с чем подобным не сталкивались, это раззадорило нас пуще прежнего. Вдруг мы нашли что-то из ряда вон выходящее?»

Хотя ученые предполагали, что загадочный объект окажется каменным, выяснилось, что он состоит из металла. Когда аквалангисты добыли образцы, геолог Стив Вайнер подтвердил: объект сделан из «металлов неприродного происхождения».

Странным образом, вся электронная аппаратура на корабле Ocean X вышла из строя, когда они проплывали непосредственно над аномалией.

Но все снова начало работать, стоило им отплыть подальше!

Профессиональный дайвер Стефан Хогерборн рассказывал: «Все электроприборы, а также спутниковая связь, перестали работать, когда мы проплывали над объектом. Потом мы отплыли метров на 200, и все опять заработало, но когда мы снова проплыли над объектом, все снова перестало работать».

В ходе второго осмотра аномалии исследователи обнаружили в сооружении темное отверстие, напоминающее вход, и ведущие к нему ступени.

Хотя учёные пока не торопятся с выводами, у многих на языке вертится очевидный вопрос: неужели это вход в древний космический корабль?

Откуда взялся тормозной след на дне океана? Быть может, объект совершил аварийную посадку десятки тысяч лет назад?

Пока что ученым не удалось собрать достаточной суммы денег, чтобы профинансировать дальнейшие исследования, так что тайна Балтийской аномалии остается нераскрытой…

А как вы думаете, это может быть НЛО? Расскажите нам в комментариях!