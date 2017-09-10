Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Этот наглый бурундук опустошил кормушку для птиц. Вот что он сделал, когда его застукали

СМОТРИ ВИДЕО ДО КОНЦА!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Мужчина повесил кормушку недалеко от дома, чтобы кормить пернатых друзей. Однажды проходя мимо он услышал странные звуки. Птиц рядом с кормушкой он не заметил и поэтому насторожился, пишет Маркетиум.

Каково же было его удивление, когда он увидел в кормушке не птиц, а маленького бурундука. Оказалось, что эта наглая мордочка съела почти весь корм, не оставив ни крошки!

Бурундучок сразу же понял, что его поймали с поличным, и начал судорожно избавляться от находки.

Он быстро опустошил свои огромные щеки, сохраняя полную невозмутимость, и был таков! Вот это габариты щек! Сколько же всего туда может поместиться?

Наверх