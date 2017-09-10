Этот наглый бурундук опустошил кормушку для птиц. Вот что он сделал, когда его застукали
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10 сентября 2017 г., 16:19
Мужчина повесил кормушку недалеко от дома, чтобы кормить пернатых друзей. Однажды проходя мимо он услышал странные звуки. Птиц рядом с кормушкой он не заметил и поэтому насторожился, пишет Маркетиум.
Каково же было его удивление, когда он увидел в кормушке не птиц, а маленького бурундука. Оказалось, что эта наглая мордочка съела почти весь корм, не оставив ни крошки!
Бурундучок сразу же понял, что его поймали с поличным, и начал судорожно избавляться от находки.
Он быстро опустошил свои огромные щеки, сохраняя полную невозмутимость, и был таков! Вот это габариты щек! Сколько же всего туда может поместиться?