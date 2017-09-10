Этот наглый бурундук опустошил кормушку для птиц. Вот что он сделал, когда его застукали

Каково же было его удивление, когда он увидел в кормушке не птиц, а маленького бурундука. Оказалось, что эта наглая мордочка съела почти весь корм, не оставив ни крошки!

Бурундучок сразу же понял, что его поймали с поличным, и начал судорожно избавляться от находки.

Он быстро опустошил свои огромные щеки, сохраняя полную невозмутимость, и был таков! Вот это габариты щек! Сколько же всего туда может поместиться?