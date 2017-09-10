Угадайте, какая из этих семей — ненастоящая? Это многое расскажет о вас!

Fabiosa

Если вы выбрали семью №1

Вы из тех людей, кто с готовностью протянет руку помощи в трудную минуту. Это ваш природный дар, который можно назвать бесценным. Вы точно знаете, что сделать мир чище и лучше можно, только отдавая и делая счастливыми других. Тем не менее есть опасность перейти грань между желанием помочь и попытками контролировать чужую жизнь. Вот тут вам стоит быть осторожным, пишет Маркетиум.

Если вы выбрали семью №2

Вы — очень добрый и чуткий человек, мечтающий о стабильных и доверительных отношениях. Ваш идеал семьи — любовь, сохраненная до конца жизни, в которой оба супруга уважают друг друга, искренне заботятся и берегут. Семья и брак для вас важнее карьеры и занимают главное место в жизни. Вы радуетесь возможности заботиться о ком-то и всегда создаете вокруг себя атмосферу тепла и счастья. Вы — верный и надежный друг, каких немного. Однако иногда на вашей доброте играют не вполне честные люди. Будьте более осмотрительны в выборе окружения, чтобы избежать душевного разочарования.

Если вы выбрали семью №3

Для вас важно не то, что снаружи, а то, что внутри. Вы очень вдумчивый человек, который прежде взвешивает все за и против и только потом совершает поступок. Семья для вас — это союз равных, где каждый вносит свою лепту в общее благополучие. Вам важно быть рядом с теми людьми, которые вас понимают и с которыми вам интересно поговорить. Единственное, чего вам иногда не хватает, — душевной теплоты и привязанности. Быть разносторонним человеком важно, но еще важнее дарить окружающим любовь, не ожидая ничего взамен.

Говорят, что каждый из людей реализует в своей семье те сценарии и установки, которые он получил в детстве от родителей. И, чтобы сломать какие-то внутренние барьеры, надо очень постараться. Согласны ли вы с этим? Приходилось ли вам бороться с подобными вещами? Поделитесь своим мнением!