Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму

Певица рассказала, что воспитывала своих детей в течение 12 лет, оказывая все это время на них мощнейшее влияние. Сын Максимовой Илья – блестяще играл на рояле и фортепиано, а дочь Людмила – на арфе.

"Но с тех пор, как они со мной не живут, они в этом своем развитии остановились", – считает Мария.

Сейчас оперная дива не в восторге от умений своих детей. "Мне было крайне неприятно и стыдно наблюдать, как они в Крыму исполняли что-то там на сцене", – отметила она.

При этом Максакова недовольна даже внешним видом собственных отпрысков. "Покинув Суворовское училище, Илья опять набрал 12 килограммов и стал выглядеть, будто ничего в его жизни не было", – цитирует Марию украинское издание "День".

Оперная дива разочаровалась. "Я так им гордилась. Он исполнял в Крыму программу, которую год назад блестяще играл со мной в Каннах. Но только гораздо хуже, медленно и с ошибками", – сказала певица.

Напомним, старшие дети оперной дивы Марии Максаковой, сын Илья и дочь Людмила, приняли участие в детском выпуске проекта "Музыка для гурманов", который прошел в Ялте в июле этого года.