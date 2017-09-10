Книга Гиннесса вышла с обновлением: мы отобрали самые странные рекорды!

Каждый из них пытается отличиться и стать частью истории. Предлагаем взглянуть на мировые рекорды, которые войдут в новое издание книги, в нашей подборке.

Первый человек, который вживил антенну в голову - Нил Харбиссон

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Британцу Нилу Харбиссону вживили антенну прямо в голову, чтобы "слышать" цвета. С детства он видел мир в чёрно-белом цвете. Датчик антенны посылает сигнал в чип, имплантированный в затылок Нила, чип преобразовывает вибрацию в звук, который и слышит внутри себя британец. Каждому из основных цветов соответствует своя нота.

Старейший бодибилдер

Старейшим бодибилдером в мире признан 85-летний Джим Аррингтон. Он занимается спортом вот уже 70 лет.

Кот с самым длинным хвостом

Кот Сигнус из Мичигана обладает самым длинным хвостом в мире. Его длина составляет 44,66 сантиметра.

Самая высокая прическа

Бенни Харлем из Калифорнии прославился благодаря своей роскошной шевелюре. При поднятии волос вверх длина его причёски достигает 52 сантиметров. На укладку волос у 26-летнего рекордсмена уходит обычно два часа.

Самое большое количество заброшенных мячей в баскетбольную корзину кроликом за минуту

Кролик по кличке Банни из Калифорнии забросил в корзину семь баскетбольных мячей за одну минуту.