Книга Гиннесса вышла с обновлением: мы отобрали самые странные рекорды!

В Книгу рекордов Гиннесса ежегодно попадает много новых людей с необычайными талантами и выносливостью, пишет Лайф.
Каждый из них пытается отличиться и стать частью истории. Предлагаем взглянуть на мировые рекорды, которые войдут в новое издание книги, в нашей подборке.
Первый человек, который вживил антенну в голову - Нил Харбиссон
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Британцу Нилу Харбиссону вживили антенну прямо в голову, чтобы "слышать" цвета. С детства он видел мир в чёрно-белом цвете. Датчик антенны посылает сигнал в чип, имплантированный в затылок Нила, чип преобразовывает вибрацию в звук, который и слышит внутри себя британец. Каждому из основных цветов соответствует своя нота.
Старейший бодибилдер
Старейшим бодибилдером в мире признан 85-летний Джим Аррингтон. Он занимается спортом вот уже 70 лет.
Кот с самым длинным хвостом
Кот Сигнус из Мичигана обладает самым длинным хвостом в мире. Его длина составляет 44,66 сантиметра.
Самая высокая прическа
Бенни Харлем из Калифорнии прославился благодаря своей роскошной шевелюре. При поднятии волос вверх длина его причёски достигает 52 сантиметров. На укладку волос у 26-летнего рекордсмена уходит обычно два часа.
Самое большое количество заброшенных мячей в баскетбольную корзину кроликом за минуту
Кролик по кличке Банни из Калифорнии забросил в корзину семь баскетбольных мячей за одну минуту.